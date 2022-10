Cos'è la VPN di Google One e come protegge la navigazione?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Avrete sentito dire che i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro riceveranno la VPN da Google One e vi starete chiedendo di cosa si tratta. Precedentemente esclusivo per gli abbonati ai piani da 2 TB o superiori di Google One, tutto ciò di cui avrete bisogno ora è uno degli ultimi telefoni di Google. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul servizio VPN mobile, compreso il suo funzionamento e come attivarlo sul telefono. Funziona sia su dispositivi Android che iOS, se si sottoscrive un abbonamento a Google One.

Che cos'è VPN by Google One?

VPN by Google One è un servizio VPN mobile. È accessibile dall'app Google One su Android o iOS.

Si tratta di un ulteriore livello di protezione che consente di crittografare la propria attività online, indipendentemente dall'app o dal browser utilizzato. Potrete navigare, guardare in streaming e scaricare contenuti con una connessione sicura e privata e non dovrete preoccuparvi che gli hacker su reti non sicure (come il Wi-Fi pubblico) intercettino le vostre informazioni sensibili. Google ha dichiarato che la VPN di Google One è "supportata dalla sua "migliore architettura di rete della categoria"" e ha pubblicato numerose informazioni che illustrano nel dettaglio il funzionamento del servizio VPN, in grado di garantire una connessione Internet sempre veloce e protetta per tutte le applicazioni e i servizi.

Come funziona il servizio VPN di Google One?

Google ha pubblicato un intero whitepaper su VPN by Google One che illustra nel dettaglio il funzionamento del servizio VPN. Vi consigliamo di leggerlo se volete saperne di più.

Ma la versione più breve è la seguente: Sul vostro dispositivo, quando utilizzate il browser web e le applicazioni, questi possono comunicare le vostre informazioni online.

Ad esempio, il provider di rete può accedere alla vostra attività online e i siti che visitate potrebbero tracciarvi in base al vostro indirizzo IP Google osserva che alcuni siti e app utilizzano una crittografia obsoleta, debole o non la utilizzano affatto. Ciò significa che, mentre sono in transito, i vostri dati non protetti possono essere intercettati o modificati dagli hacker, il che, ovviamente, vi espone a rischi per la privacy e la sicurezza.

Se invece attivate una VPN, i vostri dati online sono protetti, in quanto viaggiano attraverso un tunnel fortemente crittografato. Il tunnel VPN by Google One è gestito da Google e gestito attraverso i suoi "server globali sicuri". Anche in questo caso, leggete il whitepaper di Google per i dettagli sulla sicurezza dei suoi server. Google ha dichiarato che non utilizzerà mai la connessione VPN per tracciare, registrare o vendere la vostra attività di navigazione. L'azienda promette che i suoi sistemi sono dotati di una "sicurezza avanzata" che garantisce che nessuno utilizzi la VPN per collegare la vostra attività online alla vostra identità. Google ha reso le sue librerie di client open sourced e ha sottolineato che i suoi sistemi end-to-end sono stati sottoposti a verifiche indipendenti.

In ogni caso, per consentire ai siti web di mostrare i contenuti corretti per la vostra regione, la VPN di Google One vi assegnerà un indirizzo IP basato sul vostro paese attuale. Ma i siti web non possono utilizzare questo indirizzo IP per determinare la vostra posizione precisa.

È necessario un abbonamento a Google One per utilizzare la sua VPN?

Sì, anche se Google ha recentemente annunciato che la VPN sarà gratuita per tutti gli utenti di Pixel 7 e Pixel 7 Pro nel corso dell'anno. Attualmente, la VPN è disponibile per coloro che sottoscrivono un piano Google One da 2 TB (o superiore) in alcuni Paesi. Il piano da 2TB costa 9,99 dollari al mese negli Stati Uniti. Per saperne di più su Google One, cos'è e quanto costa, consultate la nostra guida separata.

Come attivare la VPN di Google One

Per attivare la VPN di Google One è sufficiente un tocco dall'app Google One.

Aprite l'app Google One sul vostro dispositivo Android o iOS. Assicuratevi di aver effettuato l'accesso al vostro account Google. Nella parte inferiore dell'app Google One, toccare Vantaggi. Individuare il vantaggio VPN e toccare Visualizza dettagli. Attivare Attiva VPN.

Per una maggiore sicurezza, è possibile impostare il telefono in modo che utilizzi Internet solo quando la VPN è attiva. Se la VPN viene scollegata, l'accesso a Internet viene bloccato finché la VPN non si ricollega.

Aprite l'app Google One. In basso, toccare Vantaggi. Individuare il vantaggio VPN e toccare Visualizza dettagli. Toccare Gestisci impostazioni VPN. Attivate l'opzione Blocca Internet se la VPN si disconnette. Se il dispositivo si riavvia, la VPN tenta di riconnettersi automaticamente.

Prima di riconnettersi, la connessione a Internet non è bloccata o protetta.

Una volta che la VPN si è ricollegata, verrà visualizzato un tasto nella parte superiore dello schermo.

È possibile disattivare questa impostazione in qualsiasi momento nelle impostazioni della VPN.

Avete bisogno di ulteriore aiuto? Consultate la pagina di supporto di Google per VPN by Google One.

Come aggiungere VPN by Google One alle impostazioni rapide

È possibile aggiungere VPN by Google alle impostazioni rapide del dispositivo Android per un accesso ancora più semplice.

Dalla parte superiore dello schermo, scorrere due volte verso il basso. In basso a sinistra, toccare Modifica. Toccare e tenere premuta l'opzione VPN by Google One. Trascinate quindi l'impostazione nella posizione desiderata Per aggiungere un'impostazione, trascinarla verso l'alto da "Tieni premuto e trascina per aggiungere piastrelle".

Per rimuovere un'impostazione, trascinarla verso il basso da "Trascina qui per rimuovere".

Quali dispositivi possono utilizzare la VPN di Google One?

La VPN di Google One è disponibile nell'app Google One per dispositivi Android e iOS.

Dove è disponibile la VPN di Google One?

La VPN di Google One è disponibile in alcuni Paesi/regioni: Austria, Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. Se la VPN di Google One è attivata e il vostro Paese o regione di origine è supportato, il servizio VPN funzionerà anche quando viaggiate all'estero.

