Come scaricare il browser web Google Chrome sul Mac

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Per molti, Google Chrome è l'unico browser web che vale la pena utilizzare. Se volete scoprire il motivo di tanto clamore, sarete felici di sapere che scaricarlo e installarlo sul vostro Mac è incredibilmente facile e veloce. In questa guida vi illustriamo i passi da seguire per poter finalmente abbandonare Safari, Mozilla o altro per passare a Chrome.

Se utilizzate Chrome sul vostro telefono o tablet Android, iPhone o iPad, potreste prendere in considerazione la possibilità di utilizzarlo anche sul vostro computer portatile o Mac. In questo modo, i segnalibri, le password, le preferenze e le schede aperte vengono sincronizzati senza problemi su tutti i dispositivi. Si può letteralmente riprendere da dove si è interrotto, il che significa che si può iniziare a navigare sull'iPhone e poi passare al Mac e accedere alle schede aperte. Inoltre, molti test di benchmarking hanno dimostrato che Chrome è il browser più veloce disponibile. Non c'è motivo di non usarlo. A meno che, ovviamente, non abbiate problemi con Google e le sue pratiche di raccolta dati. Ma questo è un altro articolo.

-

Il browser Chrome di Google non è preinstallato sul Mac. Dovrete scaricarlo, il che significa che dovrete aprire un altro browser web per andare sul sito di Google e ottenerlo. Ironico, vero?

Aprite Safari o un altro browser web sul vostro Mac. Andate su google.com/chrome. Fate clic su Scarica Chrome. Se il download non si avvia, fate clic su Scarica Chrome nell'angolo dello schermo. Fate clic su Accetta e installa e attendete il termine del download. Una volta terminato il download di Chrome, la cartella dei download del Mac apparirà nel dock. Accedere al download e fare doppio clic sul file chiamato googlechome.dmg. Si aprirà un'immagine del disco. Nel pop-up, trascinate l'icona di Google Chrome verso la cartella delle applicazioni. Il gioco è fatto! Chrome è ora installato sul Mac.

La prima volta che si apre Chrome, il Mac chiederà se si desidera aprire l'applicazione. Fate clic su Apri e assicuratevi di accedere al vostro account Google. Quando vi viene chiesto, impostate Chrome come browser predefinito.

Google ha una pagina di supporto che spiega come installare Chrome: Scaricare e installare Google Chrome.

Google Chrome è uno dei browser più diffusi al mondo, eppure, poiché lo usiamo così spesso, spesso ci dimentichiamo di quello che può fare. Chrome vi permette di sfogliare le pagine, ovviamente, ma è anche ricco di trucchi nascosti che possono essenzialmente semplificare la vostra esperienza di navigazione su Internet e la vostra vita digitale. Da semplici trucchi che consentono di inviare e-mail dalla omnibar (il nome di Chrome per la barra degli indirizzi) a estensioni che permettono di salvare immagini su Pinterest senza dover mai andare su Pinterest.com, Chrome ha tutto ciò che può servire o desiderare. Date un'occhiata alla guida di Pocket-lint: Consigli e trucchi per Google Chrome: Padroneggiare il browser desktop.

Migliori applicazioni per iPhone 2022: la guida definitiva Di Maggie Tillman · 30 aprile 2022 Queste sono le migliori applicazioni per iPhone in assoluto disponibili in questo momento, da quelle per la produttività a quelle per viaggiare,

Scritto da Maggie Tillman.