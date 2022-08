Come cancellare la cache e i cookie del browser

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete un problema con il vostro browser, cancellare la cache può essere un modo semplice e veloce per risolverlo, con qualche piccolo inconveniente.

È possibile svuotare la cache in tutti i browser, sia che si tratti di un computer desktop, di un Mac o di un portatile o anche di un telefono. Questa logica si applica a Chrome, Edge, Firefox e altri.

Nella seguente guida vi spiegheremo come svuotare la cache e rimuovere i cookie per risolvere eventuali problemi.

Quando si visita un sito web, il browser salva automaticamente alcune informazioni. Se visitate un sito regolarmente, questo può essere utile perché la memorizzazione nella cache può aiutare il sito a caricarsi rapidamente e a offrire una migliore esperienza all'utente. Le immagini, i video e alcune parti di un sito possono essere memorizzati nella cache per contribuire alla velocità di caricamento.

Allo stesso tempo, i cookie salvano i dati specifici dell'utente, il che può essere utile se si utilizza un sito che consente di accedere a un account. I cookie vengono utilizzati anche per aiutarvi a mostrare pubblicità pertinenti e ad adattare la vostra esperienza sul sito in cui vi trovate e su tutto il web.

Se si cancella la cache e i cookie, queste informazioni vengono eliminate e ciò può avere effetti a catena. I siti visitati in precedenza potrebbero caricarsi più lentamente e sarà necessario reinserire i dati di accesso anche sui siti che in precedenza si ricordavano di voi.

In alternativa alla cancellazione della cache, se avete problemi con una particolare pagina che state navigando, c'è una cosa molto più semplice da provare.

Si tratta essenzialmente di forzare l'aggiornamento della pagina che si sta guardando. Sapete già che potete ricaricare la pagina in cui vi trovate facendo clic sul pulsante di ricarica nella barra del browser. Tuttavia, questo probabilmente non risolverà il problema. È quindi necessario un hard refresh. Questo aggiorna completamente la pagina in cui ci si trova, cancellando anche la cache per quella particolare pagina.

Questa operazione non è applicabile a tutto il sito, quindi è utile solo per una pagina e non per l'intero sito se il problema è più grave, ma nella maggior parte dei casi funziona perfettamente.

Ci sono vari modi per farlo:

Su Windows - se si utilizza un computer Windows, premere CTRL e fare clic sul pulsante di ricarica o premere CTRL+F5 contemporaneamente. Se non funziona, premere CTRL+SHIFT+R.

Su Mac: quando si utilizza Safari su Mac, fare clic su MAIUSC e sul pulsante di ricarica o, per altri browser, premere CMD+MAIUSC+R.

Se si utilizza Chrome, è davvero facile cancellare la cache del browser in pochi secondi. Il modo più rapido per farlo è fare clic contemporaneamente su CTRL+SHIFT+CANC. In questo modo si accede direttamente alle impostazioni necessarie per eliminare la cache e i cookie.

Altrimenti, è possibile accedere alle impostazioni della cache dal menu di Chrome:

Fare clic sull'icona del menu a tre puntini in alto a destra dello schermo. Cercare l'opzione "altri strumenti". Aprirla e fare clic su "Cancella dati di navigazione". A questo punto si ha accesso agli strumenti necessari per cancellare la cache.

Da queste impostazioni è possibile cancellare diverse cose in un intervallo di tempo specifico. L'impostazione predefinita è di 24 ore, ma si può anche scegliere di cancellare gli ultimi sette giorni o quattro settimane di cronologia di navigazione o tutto il tempo. Si può anche scegliere di cancellare solo la cronologia di navigazione o solo i cookie o solo le immagini e i file memorizzati nella cache o tutto quanto sopra.

Se avete bisogno di una pulizia più aggressiva, fate clic sulla scheda avanzata per eliminare altri elementi come i dati dei moduli di riempimento automatico, le impostazioni del sito e altro ancora.

Vale la pena notare che se si utilizza il proprio account per sincronizzare i dati su più browser e macchine, questo processo eliminerà anche quelli. Pertanto, prima di eseguire questa operazione, è necessario uscire dal proprio account su Chrome.

La cancellazione della cache su Firefox è abbastanza simile a quella che si effettua con Chrome. L'opzione per cancellare la cache si trova nelle impostazioni del browser.

Per accedere a queste impostazioni:

Per prima cosa fate clic sul menu ad hamburger del browser e cliccate su impostazioni. Cercare "Privacy e sicurezza" nel menu a sinistra Cercare quindi la sezione "Cookie e dati del sito". Cliccare su "Cancella dati" e selezionare ciò che si desidera cancellare Fare clic su "Cancella".

È anche possibile impostare Firefox in modo che cancelli automaticamente la cache ogni volta che lo si chiude. Le impostazioni si trovano in "privacy e sicurezza" e poi in "cronologia". Selezionate questa opzione e non avrete più alcuna cronologia salvata.

La cancellazione della cache in Edge è un po' diversa, poiché è nascosta dietro altre impostazioni. Per trovarla:

Fate clic sul pulsante del menu a tre punti in alto a destra Fare clic su "Cronologia". Quindi fare clic sul menu con i tre puntini nella nuova finestra della cronologia Quindi fare clic su "Cancella dati di navigazione". A questo punto si ha la possibilità di cancellare vari elementi

Come per Chrome, questo browser consente di scegliere diversi intervalli di tempo, tra cui l'ultima ora, le ultime 24 ore, gli ultimi sette giorni, le ultime quattro settimane e tutto il tempo.

È quindi possibile scegliere di cancellare la cache, i cookie, la cronologia di navigazione, le password e altro ancora. Selezionate ciò che desiderate eliminare e fate clic su "cancella ora".

