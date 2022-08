Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google sta continuando a trasformare Meet nella sua app di videochiamata all-in-one, portando più funzioni dall'ormai defunto Duo alla sua unica app per le riunioni.

L'aggiunta principale è la condivisione dal vivo, una nuova funzione che consente ai partecipanti a una videochiamata di prendere parte ad attività dal vivo proprio attraverso Google Meet - una nuova opzione senza problemi.

Questo potrebbe significare guardare video insieme su YouTube, aggiungere a una playlist su Spotify o persino giocare a Uno, secondo il post sul blog di Google dedicato all'aggiornamento.

Si tratta di una funzione divertente, che potrebbe essere utile per chi ancora si attiene alle normali telefonate in famiglia, ad esempio.

Anche altre funzioni più tradizionali, come la pianificazione e la partecipazione alle riunioni, hanno fatto il loro ingresso in Duo (poco prima della sua chiusura), che in pratica si trasforma completamente in Meet.

Mentre nelle ultime settimane Google ha distribuito gli aggiornamenti a Duo e Meet, ora sta iniziando a fonderli in modo più completo.

Ciò significa che se avete Duo sul vostro telefono probabilmente noterete presto che la sua icona e il suo nome cambieranno in Meet - Google dice che questo dovrebbe accadere questo mese su telefoni e tablet, con altri dispositivi a seguire.

Si tratta di una transizione piuttosto graduale, ma presto Duo sparirà del tutto.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Britta O'Boyle.