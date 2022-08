Come eliminare e disinstallare le app dal telefono Android

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se possedete un telefono Android da un po' di tempo, è probabile che abbiate installato diverse applicazioni. Alcune di queste non vi servono e siete desiderosi di rimuoverle e disinstallarle dal vostro telefono.

Se avete notato che il vostro telefono si lamenta di essere troppo pieno, di funzionare un po' lentamente o semplicemente vi sembra intasato di cose inutili, seguite questa guida per disinstallare le app indesiderate e ripristinare un senso di normalità.

Se avete installato molte app e volete rimuoverne alcune, il primo passo da fare è trovare quelle che non vanno. Per farlo, è necessario aprire il cassetto delle app e accedere a tutte.

Per farlo, di solito basta scorrere verso l'alto nella schermata iniziale del telefono. A questo punto è possibile vedere tutte le app e cercare quelle problematiche.

La procedura di disinstallazione delle app varia leggermente da un telefono all'altro, ma in genere è abbastanza simile.

Individuare l'applicazione che si desidera disinstallare Tenere premuta l'icona dell'app Cercare l'opzione di disinstallazione o un pulsante con la scritta "app info" e toccarlo.

Se avete toccato "app info", potreste trovarvi in un'altra schermata in cui sono disponibili diverse opzioni, tra cui quella per aprire l'app, quella per interromperla forzatamente se sta causando problemi e il pulsante di disinstallazione.

In alternativa, su alcuni telefoni Android, tenendo premuto su un'app e scorrendo verso l'alto in direzione della parte superiore dello schermo, si può notare un'icona a forma di cestino con il testo "disinstalla". Trascinate l'app in quell'area e vi verrà chiesto di disinstallare o annullare.

È possibile ripetere questa procedura per ogni singola app che si desidera rimuovere dal dispositivo.

Vale la pena notare che se si sta cercando di rimuovere le app dalla schermata principale, piuttosto che dal cassetto delle applicazioni, potrebbe essere visualizzata un'opzione per "eliminare" o "rimuovere" l'app. Questa opzione non disinstalla l'app, ma la elimina dalla schermata iniziale e la mantiene sul telefono. Se state cercando di disinstallare completamente un'app dal vostro dispositivo, assicuratevi di fare clic su disinstalla.

Un'alternativa alla disinstallazione individuale delle app dal telefono è quella di farlo tramite il Google Play Store. In questo modo è possibile selezionare più app e rimuoverle rapidamente.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Per farlo, procedete come segue:

Aprire l'applicazione Google Play sul telefono

Cliccate sull'immagine del vostro profilo in alto a destra

Premete su "Gestione app e dispositivi".

Fare clic sulla scheda "Gestione".

Scorrere l'elenco e spuntare le app che non si desidera utilizzare.

Spuntare la casella di controllo sul lato destro per selezionare più app

Fare clic sull'icona del cestino nella parte superiore dell'app per rimuoverla.

All'interno di Google Play è possibile utilizzare dei filtri utili per ordinare le app e trovare quelle che si desidera eliminare. Nella sezione "Gestisci app e dispositivo" è presente un'opzione sul lato destro che indica "Aggiornamenti recenti". Facendo clic su di essa, è possibile filtrare e ordinare per nome, più utilizzate, meno utilizzate, aggiornate di recente e dimensioni.

Se si desidera disinstallare vecchie applicazioni inutilizzate, il filtro per il minor utilizzo è utile. Se lo spazio di archiviazione è un problema, il filtro per dimensione è l'opzione migliore.

Un altro modo per eliminare le app dal telefono è attraverso le impostazioni. Se aprite le impostazioni del telefono, troverete un modo per accedere all'intero elenco delle app con poche pressioni.

Aprire le impostazioni del telefono

Fare clic su applicazioni

È possibile fare clic per visualizzare tutte le app o scorrere verso il basso per visualizzare le app non utilizzate.

A questo punto è possibile fare clic sull'app e sull'icona del cestino oppure fare semplicemente clic sull'icona del cestino accanto all'app per disinstallarla.

In questo modo non è possibile selezionare facilmente più app, ma è possibile eliminare le app non desiderate in modo molto rapido.

Scritto da Adrian Willings.