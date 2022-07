Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È una stagione di aggiornamenti per Google Maps, con molte nuove funzioni in arrivo sul servizio, tra cui la nuova e lussuosa 3D Immersive View che consente di controllare i fly-bys dettagliati di famosi punti di riferimento.

Una delle novità più gradite, tuttavia, è molto più incentrata sulla funzionalità e potrebbe essere una manna per chi è preoccupato per la propria sicurezza durante la navigazione in aree sconosciute (o ben note).

Alla funzione di localizzazione condivisa è stato aggiunto un nuovo sistema di notifiche che vi consentirà di inviare un messaggio quando arriverete in un punto prescelto di Google Maps o, addirittura, di essere sollecitati quando un amico o una persona cara farà lo stesso.

Questo potrebbe essere l'ideale se si sta organizzando un incontro in un luogo, in modo da poter vedere quando le persone arrivano, ma ha anche vantaggi più ovvi per la sicurezza. L'esempio che Google fornisce nel suo blog post sulle funzioni cita il controllo di una persona che sta facendo un'escursione in solitaria, ad esempio.

Per assicurarsi che la funzione non venga abusata per tracciare le posizioni, la persona di cui viene condivisa la posizione verrà ripetutamente avvisata che ciò sta accadendo e potrà disattivarla facilmente; inoltre, è possibile bloccare le persone che inviano le proprie notifiche di posizione se non sono pertinenti o di interesse per l'utente.

Secondo il post sul blog, è in arrivo anche un altro gradito cambiamento in Maps, sotto forma di informazioni molto più dettagliate sui percorsi ciclistici da esaminare prima di mettersi in viaggio.

Queste informazioni riguarderanno la quantità di traffico che ci si può aspettare di incontrare, le informazioni sull'altitudine e un elenco passo dopo passo delle curve necessarie.

Sebbene il ciclismo sia in forte espansione in tutto il mondo, le indicazioni di Google Maps sono ancora talvolta piuttosto lacunose, almeno a Londra, quindi è bello vedere che si sta lavorando di più su questa parte delle sue funzioni di navigazione.

Scritto da Max Freeman-Mills.