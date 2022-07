Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato l'arrivo di nuove funzionalità sui Chromebook, tra cui un editor video e un movie maker per Google Foto.

L'aggiornamento sarà disponibile per la prima volta per gli utenti di Chromebook in autunno, ha dichiarato Google in un post sul blog. Chi possiede un Chromebook potrà creare un "filmato end-to-end composto da più videoclip, foto, una scheda titolo e musica". È possibile suggerire temi all'app Google Foto, oltre a foto e video specifici, in modo che possa generare un filmato per voi. Oppure si può scegliere la strada della tela bianca, selezionando e disponendo i contenuti come si preferisce, con la possibilità di "tagliare i videoclip o modificarli per regolare la luminosità, il contrasto e altro".

La nuova app Google Foto includerà anche quelli che Google chiama filtri Real Tone. Questi sono stati creati per "funzionare bene su tutte le tonalità della pelle".

Google ha dichiarato che sarà possibile passare dall'editing nella Galleria dei Chromebook, nelle app File e nell'app Google Foto stessa, in modo da poter aprire un video nell'app Galleria e spostarlo direttamente su Google Foto per l'editing senza soluzione di continuità.

Questa funzionalità arriverà nel corso dell'anno come parte di un aggiornamento di Chrome OS. Google non ha ancora annunciato se queste funzioni di editing video arriveranno anche sulle app mobili di Google Foto per iOS e Android, ma in genere la maggior parte delle nuove funzioni dell'app si diffondono su tutte le piattaforme. Sospettiamo che gli utenti di Chromebook siano semplicemente i primi, con altri dispositivi a seguire.

Per ulteriori informazioni su Google Foto e sul suo funzionamento, compresi suggerimenti e trucchi, consultare la guida approfondita di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.