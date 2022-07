Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se desiderate passare da iPhone ad Android, ma non volete perdere i vostri messaggi, contatti e dati, vi capiamo. E lo stesso vale per Google.

Di recente, proprio come l'app di Apple che consente di passare da Android a iPhone, Google ha lanciato la sua app "Passa ad Android" sull'App Store. E, grazie a un recente aggiornamento del Play Store, ora è possibile utilizzarla.

L'app consente di trasferire i dati in modalità wireless e vi mostreremo come utilizzarla; potete seguire il video qui sotto o continuare a leggere la guida scritta.

Tuttavia, dobbiamo dire che il metodo wireless non è buono come il solito metodo via cavo. Al momento consente solo contatti, eventi del calendario, foto e video. Il metodo con cavo consente di ricevere app, messaggi e molti altri dati, quindi abbiamo incluso la guida per il metodo con cavo.

Il primo passo per il nuovo metodo wireless è ovvio. È necessario scaricare l'applicazione "Switch to Android" sul proprio iPhone. Al momento, non viene visualizzata nella ricerca quando si va sull'App Store e la si cerca. Tuttavia, è possibile ottenerla qui.

Aprite l'app e concedetele tutti i permessi necessari per funzionare, quindi toccate "Accetta i termini di servizio" e premete "Avvia". Ora vedrete una schermata con il mirino della fotocamera per la scansione di un codice QR. Lasciate il vostro iPhone lì per ora.

Questo servizio è pensato per chi vuole passare a un telefono nuovo. Non c'è un'applicazione da installare sul telefono Android, ma fa parte del processo di configurazione iniziale. Inoltre, il nuovo telefono deve essere dotato di Android 12 o successivo e dell'ultima versione dei Play Services di Google. Scoprirete presto se potete farlo o meno, quando inizierete il processo di configurazione del nuovo telefono.

Accendere il nuovo telefono Android

Avviare la procedura di configurazione: connettersi alla rete Wi-Fi (è importante).

Nella schermata "Copia di app e dati", toccare "Avanti".

Nella schermata "Usa il tuo vecchio dispositivo", toccare di nuovo "avanti".

Nella schermata "Trova il cavo del vecchio dispositivo", toccare "nessun cavo".

Toccare "Copia in un altro modo" nella finestra a comparsa

Selezionare "Passaggio da iPhone o iPad" nella schermata successiva.

Se nel processo di configurazione del nuovo telefono non viene visualizzato nulla di tutto ciò, non sarà possibile utilizzare l'app "Passa ad Android", quindi si dovrà seguire il metodo più vecchio di utilizzare Google Drive. La configurazione vi guiderà attraverso questo processo.

Se vedete l'opzione per il trasferimento con un cavo, ma non quella per il trasferimento wireless, avete un paio di opzioni. Potete scorrere la nostra guida al trasferimento via cavo qui sotto (che è comunque molto meglio), oppure saltare il resto del processo di configurazione sul telefono e controllare gli aggiornamenti del software e del sistema sul telefono per l'ultimo aggiornamento di Play Services.

Una volta fatto, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono e ricominciare il processo dall'inizio. Vi consigliamo di non perdere tempo e di procedere con il trasferimento via cavo.

Supponendo di aver raggiunto la pagina di trasferimento wireless nella configurazione del telefono Android, è ora possibile iniziare a copiare i dati.

Fate clic su "Consenti" nella schermata "Posizione necessaria per la copia wireless".

Premete "Avanti" nella schermata di accesso all'account Google

Accedere al proprio account Google

Nella schermata successiva dovrebbe essere visualizzato un codice QR

Eseguire la scansione del codice QR sul proprio iPhone utilizzando l'applicazione Switch to Android

Toccare "Partecipa" per connettersi in modalità wireless al Wi-Fi del telefono Android.

Se questo passaggio non riesce all'inizio, continuate a provare. All'inizio ci sono voluti un paio di tentativi per connettersi.

Verrà visualizzato un pop-up che richiede l'autorizzazione a connettersi ai dispositivi della rete locale; toccare "Ok". Poi l'applicazione ha bisogno di accedere ai vostri dati, quindi premete "Continua" e consentitele di accedere ai vostri contatti, calendari e foto. A questo punto apparirà un logo rotante e si dirà che si sta preparando a copiare.

La fase successiva consiste nel selezionare i file e i dati da trasferire. È qui che si notano i limiti del servizio wireless. Il servizio offre solo la possibilità di trasferire contatti, eventi del calendario, foto e video. Se si sceglie la via cablata e si collegano i due dispositivi con un cavo, si ottiene molto di più, comprese le vecchie app.

Se questi quattro dati sono gli unici di cui avete bisogno, cliccate su Continua e attendete il completamento del trasferimento. Nel frattempo è possibile continuare a configurare il telefono Android mentre i dati vengono trasferiti in background. Quindi si arriva alla schermata "Copia dei dati". E questo è quanto. Aspettate che i dati vengano trasferiti.

Per questo metodo non è necessario disporre dell'app "Passa ad Android". È sufficiente avere l'iPhone, un cavo da Lightning a USB-C e il telefono Android su cui si desidera trasferire i dati. Per cominciare, vi diamo un consiglio: assicuratevi che entrambi i telefoni siano completamente carichi, altrimenti il vostro iPhone potrebbe iniziare a succhiare il succo della batteria dal nuovo telefono Android. E potrebbe volerci un po' di tempo.

Come per la versione wireless, si procede con la procedura di configurazione del nuovo telefono fino alla schermata che chiede se si desidera copiare i dati dal vecchio telefono.

Quando viene visualizzata la schermata "Usa il tuo vecchio dispositivo", premere "Avanti".

Prendere il cavo da Lightning a USB-C e premere "avanti".

Continuate a premere "avanti" e seguite le istruzioni

Inserite l'estremità Lightning nell'iPhone quando vi viene chiesto di farlo.

Inserire l'estremità USB-C nel nuovo telefono Android quando viene richiesto.

Sul vostro iPhone apparirà un pop-up che vi chiederà di fidarvi del nuovo dispositivo. Fare clic sull'opzione di fiducia, quindi immettere il PIN o la chiave d'accesso. Da questo momento in poi è tutto molto semplice. Mantenendo entrambi i telefoni collegati, procedere con il resto della procedura di configurazione sul telefono Android.

Accedere all'account Google

Continuare con i passaggi fino a quando non viene visualizzata la schermata che indica che la copia è pronta (può volerci un po').

Selezionare tutto ciò che si desidera copiare, quindi premere "continua".

Avviare il processo di copia e attendere

Questo è praticamente tutto. Ci vorrà un po' di tempo se avete molti dati da trasferire, ma dovrebbe copiare tutto per voi.

Scritto da Cam Bunton.