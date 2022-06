Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato l'aggiornamento di Google Meet sul web con una nuova modalità picture-in-picture. Si tratta di un'importante funzione multitasking che vi consentirà di vedere ciò che sta accadendo durante una videochiamata di Google Meet pur potendo svolgere altre attività sul vostro computer. Ecco come funziona la funzione.

Google offre la modalità picture-in-picture solo a Google Meet sul web.

In altre parole, è disponibile solo se si sta effettuando una videochiamata Meet utilizzando meet.google.com nel browser Chrome. In questo caso, quando si accede alla modalità picture-in-picture, sarà possibile vedere fino a quattro riquadri video di piattaforme di incontro in una finestra fluttuante sopra le altre applicazioni. In una rapida dimostrazione, Google ha mostrato come sia possibile far fluttuare la videochiamata Meet in basso a destra dello schermo e continuare a svolgere altre attività, anche nel browser Chrome, come ad esempio inviare un'e-mail.

Avviare o partecipare a una videochiamata basata sul Web di Google Meet dal browser Chrome. Nella parte inferiore della scheda Meet, fare clic su Altre opzioni (tre punti). Quindi selezionare Apri immagine nell'immagine.

Tutto qui!

Non sono disponibili controlli di amministrazione per questa nuova funzione.

Il rollout è iniziato il 16 giugno 2022 e dovrebbe richiedere un paio di settimane per essere completato.

La nuova funzione è disponibile per:

Tutti i clienti di Google Workspace

Tutti i clienti G Suite Basic e Business

Tutti gli utenti con account Google personali

Visitate il Centro assistenza di Google per saperne di più sul multitasking con picture-in-picture e sulla modifica del layout in Google Meet.

Scritto da Maggie Tillman.