Google Maps sta introducendo l'Indice di qualità dell'aria, ecco come controllarlo

(Pocket-lint) - Google sta introducendo un nuovo livello di Indice di qualità dell'aria in Google Maps su iPhone e Android, che consente di controllare l'inquinamento atmosferico negli Stati Uniti in qualsiasi momento.

Ciò significa che se state pianificando un viaggio e siete sensibili ai pollini o ad altri allergeni/inquinanti presenti nell'aria, potete controllare i livelli prima di partire. Se una città è piena di smog o ha una qualità dell'aria davvero scadente, sarete in grado di vederlo.

Allo stesso modo, negli Stati Uniti è stato aggiunto a Mappe un livello di incendi boschivi, che consente di vedere l'impatto sull'aria delle aree colpite e di evitarli. I dati sono forniti dall'EPA, da PurpleAir e da altre "agenzie governative affidabili".

Quando si apre Google Maps su iPhone o Android, trovare la località che si desidera controllare negli Stati Uniti. Toccate l'icona dei livelli nell'angolo in alto, che ha l'aspetto di due quadrati impilati l'uno sull'altro.

A questo punto apparirà un menu a comparsa con la consueta possibilità di selezionare i tipi di mappa e i dettagli. In "Dettagli mappa", toccare "Qualità dell'aria" e/o "Incendi selvaggi". Una volta selezionato, verrà visualizzato un punteggio codificato a colori. Più basso è, meglio è; qualsiasi valore inferiore a 50, nella zona verde, è considerato "buono".

Questa nuova funzione non è presente solo nell'app Google Maps, ma è possibile trovare le informazioni semplicemente effettuando una ricerca su Google. Cercate "Qualità dell'aria vicino a me" o "Qualità dell'aria in [nome della località statunitense] e vedrete le stesse informazioni dettagliate.

Al momento, il livello dell'Indice di qualità dell'aria è disponibile solo per le località degli Stati Uniti. Al momento la funzione non è stata implementata in nessun altro Paese. Tuttavia, chiunque può controllarlo nell'app, ma vedrà apparire i dati solo per gli Stati Uniti.

Google ha esteso la funzione all'app Google Maps per Android e iPhone, quindi se l'avete installata e vi trovate negli Stati Uniti (o state viaggiando verso gli Stati Uniti) potete controllarla nell'app. Potete anche utilizzare l'app Google o Google Search nel browser web per cercare specificamente "Qualità dell'aria in [nome della località]".

