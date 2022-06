Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha finalmente portato l'app Google TV sui dispositivi iOS.

L'app per l'intrattenimento, che raccoglie i consigli sui contenuti dai servizi di streaming e consente di creare facilmente una watchlist universale, sostituirà la precedente app Google Play Movies and TV nell'App Store di Apple. In altre parole, se avete già installato Google Play Movies and TV, dovreste ottenere l'esperienza di Google TV entro la fine del 1° giugno 2022.

Alcuni dei principali servizi di streaming non supportano la capacità di Google TV di aggregare e visualizzare le raccomandazioni, tra cui Netflix. Tuttavia, l'app Google TV per i dispositivi iOS consentirà comunque di valutare ciò che si è visto in precedenza e sarà possibile utilizzare l'app come telecomando per Android TV o Chromecast con i dispositivi Google TV. Conterrà anche la vostra libreria di noleggi e acquisti da Google, a cui potrete accedere dalla scheda "Le vostre cose". Google ha detto che la scheda "highlights" è un feed giornaliero personalizzato di notizie, recensioni e intrattenimento.

Si tenga presente che Google ha recentemente aggiunto i profili individuali degli utenti all'esperienza di Google TV. Potrebbe anche avere in cantiere funzioni di fitness per la sua piattaforma TV.

L'applicazione Google TV è disponibile anche per gli utenti di telefoni Android. L'app Google Play Movies and TV è stata aggiornata il 30 settembre 2020 e ribattezzata app Google TV. Consente di cercare qualcosa da guardare, acquistare o noleggiare film e spettacoli televisivi e gestire la propria Watchlist.

Per ulteriori informazioni su Google TV e sul suo funzionamento, consultare la guida di Pocket-lint qui.

Scritto da Maggie Tillman.