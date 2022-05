Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando Google ha lanciato il Pixel 6, ha anche rilasciato una nuova funzione della fotocamera chiamata Real Tone. L'idea era quella di offrire un risultato più naturale per diverse tonalità di pelle.

Google riteneva che, spesso, le foto di persone con la pelle di colore diverso dal bianco, indipendentemente dalla tonalità e dall'ombra, non apparivano come avrebbero dovuto. Spesso apparivano con un forte contrasto e sbiadite, o con una sfumatura verde.

Con Real Tone, l'idea è che la pelle appaia illuminata in modo naturale e più vicina a come appare a occhio nudo. Inizialmente era una funzione esclusiva dei Pixel, ma ora Google l'ha estesa a Google Foto su Android, iPhone e desktop.

I nuovi filtri Real Tone si chiamano Playa, Honey, Isla, Desert e Clay. Ecco come utilizzarli su tutti i dispositivi:

Nonostante si tratti di una piattaforma Google, è possibile che ci voglia un po' di tempo prima che l'aggiornamento appaia sul vostro telefono Android; tuttavia, una volta installata la versione aggiornata di Google Foto, seguite i passaggi riportati di seguito:

Aprite l'app Google Foto Scegliete il selfie/ritratto a cui volete applicare il filtro Toccate "modifica" nella barra degli strumenti, che ha l'aspetto di tre cursori/carrellini. Scorrere la barra inferiore nella schermata successiva fino a visualizzare "Filtri". Selezionate "Filtri" e scegliete una delle opzioni di Real Tone: Playa, Miele, Isla, Deserto o Argilla. Toccare nuovamente il filtro per regolarne l'intensità Toccare "regola" per regolare le altre proprietà dell'immagine.

È una procedura molto semplice da seguire se non si è soddisfatti della tonalità della pelle ottenuta con la fotocamera dello smartphone.

Innanzitutto assicuratevi di avere installato l'ultima versione di Google Foto sul vostro iPhone. Abbiamo visto la funzione apparire nella versione 5.92, ma se controllate gli aggiornamenti sull'App Store, dovreste vederla disponibile per il download.

Aprite l'applicazione Google Foto Scegliete il selfie/ritratto a cui volete applicare il filtro Toccare l'icona di modifica nella barra in basso, che assomiglia a tre cursori/padelle Scegliere "Filtri" dalle opzioni nella parte inferiore dello schermo. Scegliere ora Playa, Honey, Isla, Desert o Clay. Toccare nuovamente il filtro scelto per regolarne l'intensità. Toccare "regola" per regolare le altre proprietà dell'immagine.

Questo è il massimo della semplicità per la modifica.

Naturalmente, è possibile accedere a Google Foto dal browser web da un computer Windows, Mac o Chrome OS semplicemente andando su photos.google.com. Quindi seguite questi passaggi:

Aprire il selfie o il ritratto a cui si desidera applicare il filtro. Toccare l'icona "Modifica" che assomiglia a un controllo a tre cursori. Dovrebbe scegliere "Filtri colore" come fase successiva predefinita; in caso contrario, fare clic su di essa nella barra laterale in alto a sinistra. Scegliere ora uno dei filtri alimentati da Real Tone: Playa, Miele, Isla, Deserto o Argilla. Regolare il cursore per aumentare o diminuire l'intensità del filtro.

Naturalmente, come per le applicazioni mobili, è possibile regolare con precisione la luminosità, il contrasto e la saturazione toccando l'icona del cursore "regolazioni di base" in alto.

