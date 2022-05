L'intelligenza artificiale di Google può creare immagini brillanti usando solo il testo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha sviluppato un'intelligenza artificiale in grado di creare immagini sulla base di semplici input testuali. Si dice che Imagen sia in grado di superare facilmente la concorrenza e di creare opere d'arte realistiche sulla base delle parole dell'utente.

Abbiamo già visto tecnologie di questo tipo, in cui reti avversarie generative e IA come VQ-GAN+CLIP, Latent Diffusion Models e DALL-E 2 possono essere utilizzate per creare immagini interessanti.

In effetti, abbiamo già utilizzato l'IA per creare ritratti intriganti di persone. Ma Imagen promette un "grado di fotorealismo senza precedenti e un profondo livello di comprensione del linguaggio".

Imagen proviene dal team Brain di Google Research. Il team afferma che Imagen funziona così bene grazie a un'innovazione nel modello di addestramento, in cui il ridimensionamento del modello linguistico ha contribuito a migliorare le prestazioni. È ancora presto per dirlo, ma Imagen potrebbe rappresentare un'interessante visione del futuro, in cui l'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per creare immagini al posto di Photoshop.

Anche se non è ancora disponibile al pubblico, Imagen è stato utilizzato per creare immagini di grande effetto.

Come si può vedere da queste immagini, l'intelligenza artificiale di Google è in grado di creare immagini divertenti e stravaganti con poche parole.

Questa è stata creata utilizzando la frase:

"Una foto di un procione che indossa un casco da astronauta e guarda fuori dalla finestra di notte".

Questo è un cucciolo felice. Guardando alcune di queste immagini, è difficile credere che siano state create dall'intelligenza artificiale piuttosto che da fotografie reali e da un pizzico di Photoshop.

Questa, invece, è stata creata a partire dal testo: "Un simpatico corgi vive in una casa fatta di sushi".

Imagen è in grado di creare immagini dettagliate comprendendo i requisiti del linguaggio e le molteplici cose che gli chiedete di includere.

Richiedete "La foto di un cane Corgi che va in bicicletta a Times Square. Indossa occhiali da sole e un cappello da spiaggia" ed ecco cosa si ottiene.

Alcune delle immagini create dall'intelligenza artificiale sono chiaramente più oscure e astratte di altre, ma non meno impressionanti se si considerano i requisiti dell'utente.

In questo caso, uno dei ricercatori ha richiesto l'immagine di "Un cervello che cavalca un razzo diretto verso la luna".

Oltre all'astratto, Imagen è in grado di produrre foto credibili e realistiche di oggetti ed eventi del mondo reale.

In questo caso, la richiesta di tre sfere di vetro che spruzzano nell'acqua vicino a un tramonto è stata realizzata fedelmente.

Siamo impressionati dalla gamma di opere d'arte che questa IA è in grado di creare. Non si tratta solo di animali o ritratti di persone, ma di un'intera gamma di cose.

"Una scultura trasparente di un'anatra fatta di vetro. La scultura si trova davanti a un dipinto di un paesaggio".

Questa potrebbe sembrare più una classica immagine di stock che una foto realizzata dall'intelligenza artificiale, ma è comunque il risultato di quanto richiesto.

"Germogli a forma di testo 'Imagen' che escono da un libro di favole".

Questa ha un'atmosfera davvero distopica. L'intelligenza artificiale ha creato un'immagine che sembra mostrare una galleria d'arte allagata che viene visitata dai robot.

"Una galleria d'arte che espone dipinti di Monet. La galleria d'arte è allagata. I robot girano per la galleria d'arte usando delle tavole da surf".

Se ci si trova nel deserto, è meglio cercare di stare al fresco. Questo cactus ci sta sicuramente riuscendo.

"Un piccolo cactus che indossa un cappello di paglia e occhiali da sole al neon nel deserto del Sahara".

In questo caso l'intelligenza artificiale ha apparentemente creato l'immagine di un uccello che sembra seriamente deluso dal fatto che abbiate osato guardare i suoi amaretti.

Questo è quanto di più strano e meraviglioso possa esistere.

"Un'anatra cromata con un becco d'oro che discute con una tartaruga arrabbiata in una foresta".

Questi robot sembrano divertirsi romanticamente bevendo vino davanti alla torre Eiffel.

Ci piace il fatto che l'intelligenza artificiale abbia scelto di offrire ai robot due drink a testa, con l'istruzione di mostrare a una coppia di robot una cena raffinata.

Immaginate di avere un'intelligenza artificiale con cui poter creare qualsiasi immagine con una breve frase. Cosa creereste?

"Una piovra aliena fluttua attraverso un portale leggendo un giornale".

"Una statua di marmo di un Koala DJ davanti a una statua di marmo di un giradischi. Il Koala indossa grandi cuffie di marmo".

