Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google offre una potente funzione di riconoscimento delle immagini chiamata Google Lens. Pocket-lint ha un tutorial separato su Google Lens che spiega come funziona e cosa può fare in generale, ma in questa guida vi spiegheremo come potete iniziare a usarlo subito, in particolare nel browser web Chrome sul vostro computer portatile o desktop, e perché dovreste provarlo.

Prima di iniziare con il perché e poi con il come, sappiate che potete usare Google Lens per cercare qualsiasi immagine online e identificare tutto ciò che è raffigurato, da edifici e animali a vestiti, piante e opere d'arte.

Sui computer portatili e desktop, Lens in Chrome offre la possibilità di cercare un'immagine, trovarne la fonte, vedere le corrispondenze visive, ottenere il testo o una traduzione e altro ancora. È un modo alternativo e più visivo per conoscere ulteriori dettagli su un'immagine. Ad esempio, è possibile utilizzare un'immagine di cuffie per cercare ulteriori informazioni su dove acquistarle, sfogliare immagini con cuffie visivamente simili o trovare dove l'immagine è utilizzata altrove.

Pocket-lint

Quando Google Lens è arrivato per la prima volta su Chrome per computer portatili e desktop, se si andava a usarlo su un'immagine di un sito web, il browser apriva una pagina di risultati in una nuova scheda. Nel maggio 2022, Google ha aggiornato la funzione in modo da mostrare i risultati in un pannello dall'aspetto più moderno che si apre a destra della pagina/immagine che si sta visualizzando. Solo quando si vuole trovare la fonte di un'immagine, Chrome apre una nuova scheda del browser. Ma è anche possibile espandere l'esperienza in modo che si apra in una nuova scheda, se si preferisce. Per impostazione predefinita, sarà un pannello a destra dello schermo.

Google Lens può aiutarvi a saperne di più su qualsiasi immagine presente su Internet. Da tempo è disponibile su dispositivi mobili, accessibile tramite le applicazioni mobili di Google su dispositivi iOS o l'app fotocamera nativa su alcuni telefoni Android. Nel 2021, Google Lens è arrivato agli utenti di computer portatili e desktop attraverso il browser web Chrome, dove è possibile accedervi facendo clic con il tasto destro del mouse su qualsiasi immagine online e selezionando "Cerca immagine con Google Lens".

Prima di iniziare: Google consiglia di impostare Google come motore di ricerca predefinito e di aggiornare all'ultima versione di Chrome.

Aprire una pagina in Chrome. Fare clic con il tasto destro del mouse su un'immagine. Nel menu, scegliere Cerca immagine con Google Lens. I risultati della ricerca vengono visualizzati sul lato destro dello schermo.

È possibile fare clic sul pulsante di espansione nell'angolo per aprire i risultati in una nuova scheda.

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 25 Maggio 2022

Nota: se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un punto qualsiasi al di fuori di un'immagine, dal menu è possibile scegliere "Cerca immagini con Google Lens".

Google offre una pagina di supporto per Google Lens che spiega come utilizzare la funzione nel browser web Chrome per computer portatili e desktop.

Scritto da Maggie Tillman.