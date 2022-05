Google Street View ora mostra le immagini storiche dei luoghi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Oltre a mostrare le immagini di come appaiono oggi le diverse località, Google Street View può ora mostrare come apparivano in passato.

A Street View è stata aggiunta una cronologia storica all'interno dell'app Google Maps per Android e iOS.

Quando si guarda l'immagine di Street View di un luogo, si vedrà un nuovo link "Vedi altre date". Toccandolo, si possono vedere diverse immagini scattate dai veicoli di Street View fino agli ultimi 15 anni.

Ad esempio, è possibile vedere la costruzione di nuovi edifici o il cambiamento di una strada principale nel corso del tempo, con l'arrivo e la scomparsa di diversi marchi commerciali.

La nuova funzione è stata aggiunta come parte delle celebrazioni di Google per il 15° anniversario di Street View.

Il progetto è iniziato il 24 maggio 2007 con la copertura di poche località, a San Francisco, New York, Las Vegas, Miami e Denver. Ora è possibile scorrere il dito in oltre 100 Paesi e territori in tutto il mondo, oltre a vedere le attrazioni di punti di riferimento che non si potrebbero visitare, come la Torre Eiffel a Parigi e il Burj Khalifa negli Emirati Arabi Uniti.

In futuro è prevista l'aggiunta di molti altri luoghi unici e remoti, con una nuova telecamera Street View prevista per il 2023.

Scritto da Rik Henderson.