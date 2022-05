Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Street View di Google festeggia oggi il suo 15° anniversario, essendo arrivato il 24 maggio 2007.

Nell'ultimo decennio e mezzo è cresciuto in modo significativo, coprendo oggi oltre 100 Paesi e territori. Ora si prevede di espandere ulteriormente la sua portata, grazie a una nuova telecamera Street View molto più portatile di tutte quelle utilizzate finora.

La nuova fotocamera è attualmente in fase di sperimentazione, in vista di un lancio completo previsto per l'anno prossimo. Contiene tutta la stessa tecnologia - compresa la risoluzione, la potenza e l'elaborazione - della fotocamera dell'auto Street View di Google, ma è di dimensioni ridotte. Google stessa la descrive come "grande come un gatto di casa" e pesa solo 6,8 kg.

Ciò consentirà agli operatori di Street View di scattare immagini in cima alle montagne o semplicemente nella piazza di una città dove le auto non possono circolare.

La telecamera è anche modulare, in modo da poter aggiungere nuove funzioni e caratteristiche nel tempo, come ad esempio un sensore Lidar per la scansione di dettagli più intricati, come la segnaletica stradale e le buche.

Inoltre, può essere fissata a qualsiasi auto con portapacchi e, collegandosi a un dispositivo mobile, può essere gestita a distanza.

Inoltre, assomiglia un po' a Wall-E. Quindi, se ne vedete uno in giro per la vostra strada, saprete di cosa si tratta.

Di Rik Henderson · 24 Maggio 2022

Scritto da Rik Henderson.