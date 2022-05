Google Wallet in arrivo sui dispositivi Android e Wear OS per organizzare le tue carte importanti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato il ritorno di Google Wallet, un servizio che si aggancia alle attuali funzioni di Google Pay ed è la casa per tutte le vostre carte - compreso il vostro ID.

Annunciato al Google I/O, avevamo già sentito parlare dei cambiamenti dal codice trapelato di Android 13, ma ora è ufficiale - e nelle prossime settimane vedremo Google Wallet sui dispositivi Android e WearOS.

Google Wallet sostituirà il vostro portafoglio fisico, consentendovi di mantenere in modo sicuro tutte le vostre carte in un unico posto, comprese cose come biglietti, tessere di vaccinazione, carte d'imbarco e in futuro, patenti di guida, carte d'identità e chiavi digitali dell'auto.

Se sei un utente di Google Pay questo ti suonerà familiare, perché puoi già aggiungere molte di queste cose a Google Pay - certamente, certificati di vaccinazione, carte d'imbarco e carte fedeltà possono già essere memorizzate lì, anche se sembra che ci sarà anche il supporto per le funzioni NFC.

Un elemento interessante che Google ha anche annunciato al Google I/O è stato l'abbraccio delle carte virtuali. Questo non è nuovo, ma l'idea è quella di randomizzare i dettagli della carta di pagamento, in modo da non dare il tuo vero numero di carta quando fai un acquisto - è già comune con i servizi bancari digitali esistenti.

Quindi questo sembra qualcosa di un rebranding, riportando il nome di Google Wallet che è stato gradualmente eliminato qualche anno fa intorno al lancio di Google Pay.

L'aggiunta interessante è la patente di guida e il lato ID delle cose. Questo potrebbe essere limitato agli Stati Uniti, con Google che ha detto di essere in conversazione con varie autorità statali per abilitare questa funzionalità.

Quindi, mentre questa è una notizia, non è una grande novità e gli utenti di Google Pay probabilmente non noteranno un enorme cambiamento - ma è in arrivo nelle prossime settimane e saremo quindi in grado di vedere se ci sono cambiamenti reali.

