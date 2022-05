Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google sta portando una funzione di paesaggio 3D a Google Maps nel corso di quest'anno.

Immersive View porta le città alla vita, con una grafica 3D ricca e dettagliata che si può manovrare e avere un'idea migliore dei dintorni.

Utilizza l'intelligenza artificiale e la vasta quantità di immagini Street View nella libreria di Google per costruire un ricco modello tridimensionale della zona. Questo include i principali punti di riferimento, ma anche negozi ed edifici normali che potresti cercare.

La nuova funzione sarà lanciata prima per alcune città selezionate, tra cui Londra, che è stata mostrata durante il Google I/O di mercoledì. Sarete in grado di esplorare i luoghi prima di visitarli in un modo più intuitivo di Street View stesso.

Le informazioni di Google saranno sovrapposte così ci saranno anche fatti e cifre da controllare.

Immersive View dovrebbe arrivare in Google Maps su Android e iOS nella seconda metà del 2022.

Google I/O è iniziato con un importante discorso keynote che potete controllare qui. Ci sono un certo numero di nuove funzionalità chiave anche per altre app e servizi, che saranno anche rilasciate in una data successiva.

Scritto da Rik Henderson.