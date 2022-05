Come giocare al gioco gratuito I/O Pinball di Google

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha pubblicato un gioco di flipper basato su browser prima della sua conferenza I/O di quest'anno.

Il gioco è progettato per mostrare alcuni degli ultimi e più grandi strumenti di sviluppo di Google.

Utilizza un framework chiamato Flutter, che Google dice essere "una grande scelta per costruire giochi guidati dall'interazione dell'utente, come puzzle e giochi di parole".

La maggior parte delle persone non si preoccuperà troppo di come funziona il tutto, invece, saranno impressionati dalla grafica fresca e dal coinvolgente gameplay retrò.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 11 Maggio 2022

Il gioco funziona su Android, iOS e browser desktop. Il framework intelligente significa che il gioco si adatta automaticamente alle dimensioni dello schermo, sia che si giochi su un telefono, un tablet o un laptop.

Su un telefono o tablet, i giocatori possono toccare ogni lato dello schermo per controllare le pinne, mentre su un desktop ci sono controlli di tastiera dedicati; A e D per le pinne e la barra spaziatrice per sparare un nuovo flipper.

Tutto quello che devi fare per giocare a I/O Pinball è visitare questo link nel tuo browser.

Poi, puoi scegliere uno dei quattro personaggi, incluso il nostro preferito, il Dino del gioco no internet di Google Chrome.

Una volta fatto questo, vedrai le istruzioni sullo schermo che ti diranno come giocare.

L'obiettivo è quello di ottenere il punteggio più alto possibile mantenendo la palla in azione. Siamo sicuri che lo sapete, è il flipper.

I/O pinball ha un codice open-source per tutti gli armeggiatori là fuori, è possibile accedervi su GitHub.

Google I/O è una conferenza annuale che è principalmente per gli sviluppatori e il software, ma Google ha usato la piattaforma per prendere in giro anche il lancio di hardware.

Quest'anno ci aspettiamo alcune notizie relative al tanto vociferato Pixel Watch, ma il tempo ci dirà se questo si rivelerà accurato. Se volete saperne di più sul Google I/O, compreso come guardare la diretta, guardate il nostro articolo qui.

Scritto da Luke Baker.