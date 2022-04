Cos'è la Modalità Retro di Waze e come si attiva?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Waze, di proprietà di Google, ha annunciato una nuova funzione a tempo limitato chiamata Retro Mode. Funziona esattamente come sembra: Quando è attivata, puoi cambiare l'estetica dell'app in una molto più vintage.

La Modalità Retro è un nuovo modo per cambiare l'aspetto e il suono dell'app Waze. Con pochi tocchi, puoi rendere l'app Waze simile a qualcosa degli anni '70, '80 o '90. Per esempio, se passi agli anni '70, sentirai le istruzioni di navigazione da un "eccentrico DJ", con tanto di lampada di lava, e il tuo veicolo nell'app Waze si trasformerà in un classico autobus tipo VW. Gli anni '80, invece, servono un istruttore di aerobica come navigatore e ti danno un'auto sportiva con uno stereo portatile. Per quanto riguarda gli anni '90, avrai uno stato d'animo da PC desktop, un'auto SUV classica e le istruzioni turn-by-turn di una pop star degli anni '90.

Se volete impazzire, potete mescolare e abbinare i cambiamenti di design per soddisfare le vostre preferenze. Puoi scegliere l'atmosfera PC anni '90, l'auto sportiva e il navigatore DJ anni '70.

Sul tuo dispositivo, apri l'ultima versione dell'app Waze e segui questi passi:

Nell'angolo in basso, tocca My Waze. Nel menu che appare, premi Drive with the 80s. Da lì, tocca ogni opzione e scegli tra le auto, gli stati d'animo e le voci. Puoi mescolare e abbinare elementi dei diversi decenni. Una volta soddisfatto, tocca Done. Questo tema apparirà la prossima volta che guidi con Waze.

Waze ha detto che questa funzione è in giro ora fino a metà maggio 2022, il che significa che l'app di navigazione probabilmente tornerà alla normalità entro giugno.

Scritto da Maggie Tillman.