(Pocket-lint) - Google Meet, lo strumento di videochiamata, è ora disponibile direttamente in Google Docs, Slides e Sheets.

Non solo sei in grado di avviare una chiamata Google Meet da uno di questi servizi, ma puoi anche presentare un documento in una videochiamata. Mentre stai visualizzando un documento, ora vedrai il logo di Google Meet in alto, e quando si fa clic su di esso, vedrai un menu a discesa con le opzioni per avviare una chiamata Meet. Vedrai anche le chiamate che il tuo team ha programmato. (Se la riunione è attualmente attiva, ci sarà solo la scritta "Ora" in una bolla per potervi partecipare). Confuso? Non c'è da preoccuparsi. Pocket-lint ha spiegato tutto quello che c'è da sapere su come unirsi o iniziare una videochiamata con Google Meet da Docs, Sheets o Slides.

Per prima cosa, sul tuo computer, apri un file in Google Docs, Fogli o Diapositive. Ora segui i passi qui sotto.

In alto a destra, clicca su Meet e poi scegli un'opzione: Per partecipare ad una riunione programmata, clicca sul nome della riunione a cui vuoi partecipare.

Per partecipare a una riunione con un codice di riunione, clicca su Usa un codice di riunione > inserisci un codice. Per portare la chiamata nel tuo documento, foglio di calcolo o presentazione, fai clic su Join the call. Sulla destra, un pannello laterale mostra la tua riunione.

Se hai cliccato solo su Unisciti alla chiamata, non presenta il tuo file. Per presentare il tuo documento, fai clic su Condividi schermo > seleziona la scheda in cui ti trovi > Condividi. Per interrompere la presentazione, in basso a destra, clicca su Interrompi presentazione.

In alto a destra, clicca su Meet. Per iniziare una nuova riunione, fare clic su Inizia una nuova riunione. Sulla destra, un pannello laterale mostra la tua riunione. Per invitare le persone alla tua riunione, clicca Copia > condividi il link della riunione. Per presentare il tuo documento, fai clic su Share screen > seleziona la scheda in cui ti trovi > Share. Per interrompere la tua presentazione, in basso a destra, fai clic su Interrompi presentazione. Per lasciare la tua riunione video, in basso a destra, fai clic su Lascia la chiamata.

Google ha previsto un rollout rapido e un rollout graduale. Il rollout rapido inizia a metà aprile 2022 e durerà due settimane. Il rollout graduale inizierà il 1° maggio e durerà fino al 15 maggio 2022.

Tutti i clienti di Workspace e gli utenti legacy di G Suite saranno in grado di utilizzare la funzione.

Controlla il post sul blog di Google e la pagina di supporto per maggiori dettagli.

