Google per aggiungere badge del negozio affidabile alle schede della spesa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La scheda acquisti di Google può essere un modo davvero utile per confrontare i prezzi e trovare prodotti in una varietà di negozi.

Il problema è che tra i soliti nomi di famiglia ci sono alcuni negozi relativamente sconosciuti e può essere difficile sapere quali siano affidabili.

Ora, Google ha annunciato che perfezionerà l'esperienza aggiungendo i badge Trusted Store alle sue schede di prodotto.

L'annuncio è arrivato nell'ambito di Shoptalk , una conferenza al dettaglio che si svolge a Las Vegas.

Il post sul blog di Google recita "I commercianti che forniscono eccellenti servizi di spedizione e restituzione, ad esempio, potrebbero ricevere un badge che indica che sono un Trusted Store, che apparirà accanto alle loro schede di prodotto gratuite nella scheda Shopping".

"In base ai nostri primi test, è più probabile che i commercianti che espongono un badge Trusted Store ricevano clic. Stiamo anche registrando un traffico più intenso verso i commercianti meno conosciuti".

Questa sembra un'ottima notizia sia per i rivenditori più piccoli che per i cacciatori di occasioni, poiché rimuove parte dello stress quando si ordina da un nuovo negozio.

Google afferma che il programma Shopping Experience Scorecard e i successivi badge verranno implementati negli Stati Uniti nei prossimi mesi.

Non si fa menzione di altre regioni in questo momento, ma immaginiamo che sia in cantiere.

Scritto da Luke Baker.