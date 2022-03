Che cos'è l'app Look to Speak di Google e come funziona?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha un'app, chiamata Look to Speak, che consente agli utenti di comunicare utilizzando solo il movimento degli occhi e la fotocamera frontale del telefono . È stato recentemente promosso con una commovente pubblicità che correva insieme agli Oscar .

Ma come funziona questa app, a chi è rivolta e come puoi accedervi? Scopriamolo.

Look to Speak è un'app che ti consente di selezionare da un elenco di frasi utilizzando solo il movimento degli occhi, quindi l'app pronuncia queste frasi ad alta voce. È progettato per aiutare le persone con disabilità motorie e difficoltà di linguaggio a comunicare più facilmente.

L'app fa parte del progetto " Start with One " di Google sulla piattaforma " Esperimenti con Google ". Start with One è una raccolta di esperimenti che iniziano lavorando con una persona per creare qualcosa di impatto per loro e per la loro comunità. In questo caso, Google ha cercato di aiutare Sarah Ezekiel, un'artista che convive con una malattia dei motoneuroni.

Google afferma: "La speranza è che Look to Speak possa essere utile alle comunità con vari tipi di disabilità temporanee, permanenti o situazionali".

Look to Speak è un'app disponibile per gli utenti Android tramite Google Play Store . È gratuito e non è richiesto l'accesso in-app.

Usare Look to Speak è bello e semplice. Alla prima apertura dell'app dovrai darle il permesso di accedere alla fotocamera del tuo dispositivo, poiché questa è necessaria per tracciare il movimento degli occhi.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Una volta fatto, vedrai le istruzioni sullo schermo che ti guideranno attraverso i passaggi della comunicazione tramite Guarda per parlare.

In breve, ti viene presentata una raccolta di frasi suddivise in due colonne.

Se la frase che desideri è nella colonna di sinistra, guarda a sinistra, fuori dal bordo dello schermo, per selezionare.

Quindi, tutte le frasi da sinistra sono divise su due colonne e puoi ripetere il processo come prima.

Questo continua fino a quando rimane solo la frase scelta e quindi verrà pronunciata ad alta voce.

In qualsiasi momento, guardare in alto sopra lo schermo annullerà un'azione. Alzare lo sguardo può anche mettere l'app in modalità snooze.

In modalità snooze, l'app può essere sbloccata tramite una sequenza di movimenti oculari quando si desidera continuare a comunicare.

Scritto da Luke Baker.