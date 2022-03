Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato l'intenzione di rimescolare la sua offerta di contenuti, ancora una volta, rimuovendo film e programmi TV dal Google Play Store su Android .

L'idea di Google è di semplificare i suoi servizi, restringendo il focus sui contenuti di ciascuna app. Ciò significa che il Play Store continuerà a essere il tuo negozio di app e giochi, ma i film e la TV verranno trasferiti nell'app Google TV.

In un certo senso, è simile a quando YouTube Music ha completamente sostituito il servizio Google Play Music, nel tentativo di renderlo meno confuso.

Dal punto di vista dell'esperienza utente, significa che quando apri il Play Store sul tuo telefono Android non vedrai più una scheda per TV/Film e i risultati di film e programmi TV non verranno più visualizzati quando utilizzi la funzione di ricerca.

Questo non significa che perdi contenuti che hai già acquistato o noleggiato. Invece, accederai semplicemente da un posto diverso, poiché gli acquisti sono ancora collegati al tuo account Google.

Potrai accedervi tramite l'app Google TV, che puoi scaricare qui se non ce l'hai già, e potrai comunque visualizzare i tuoi film acquistati nell'app YouTube.

La maggior parte dei telefoni Android in questi giorni viene fornita con quell'app preinstallata, quindi se hai un telefono relativamente recente, dovresti averlo già e sarai facilmente in grado di trovare i tuoi contenuti esistenti.

Scritto da Cam Bunton.