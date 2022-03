Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google sta lanciando un aggiornamento per la sua app Android che consentirà agli utenti di eliminare i loro ultimi 15 minuti di cronologia delle ricerche.

È una funzionalità a cui gli utenti iOS hanno avuto accesso dal luglio dello scorso anno, quindi il fatto che mancasse nell'app Android era sconcertante, per non dire altro.

Rivelata per la prima volta dall'ex redattore capo di XDA Developers Mishaal Rahman su Twitter, la funzione sembra essere ora disponibile per gli utenti di tutto il mondo.

Al Google I/O 2021, Google ha annunciato che avrebbe implementato un'opzione per eliminare gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche. Questo è stato lanciato su iOS nel luglio 2021, ma si diceva che sarebbe arrivato su Android in seguito. Bene, sembra che ora stia per essere lanciato!



Grazie a @panduu221 per il suggerimento! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 marzo 2022

Il portavoce di Google Ned Adriance ha dichiarato a The Verge "Stiamo attualmente implementando questa funzione sull'app Google per Android e prevediamo che sarà disponibile per tutti coloro che utilizzeranno l'app nelle prossime settimane, stiamo continuando a esplorare i modi per renderla utile caratteristica ad altre superfici."

Al momento, non è chiaro se possiamo aspettarci che questa funzione arrivi su desktop e Chrome , anche se potrebbe sicuramente essere utile per cancellare quei clic fuorvianti nella tana del coniglio.

A luglio, Google ha annunciato solo che la funzione sarebbe arrivata su iOS e Android, quindi dovremo aspettare e vedere.

Se sei un utente Android, dai un'occhiata alla tua app Google , la nuova funzionalità potrebbe essere già presente.

Scritto da Luke Baker.