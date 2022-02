Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google potrebbe aver trovato un modo per allentare la presa di Microsoft su aziende e uffici, introducendo un livello gratuito della sua suite Workspace, chiamato Essentials Starter, che non include Gmail.

Potrai registrarti facilmente con la tua email di lavoro esistente e, sebbene non otterrai i servizi Gmail, potrai utilizzare Chat, Documenti, Drive, Meet, Fogli e Presentazioni. Google spera probabilmente che i team saranno in grado di utilizzare Essentials Starter per abbandonare i loro strumenti di produttività legacy, come la suite Microsoft Office, quando vogliono migliorare la collaborazione del team o avviare un nuovo progetto.

Quindi, se la tua azienda è all-in su Microsoft 365, con tuo grande dispiacere, puoi semplicemente utilizzare Essentials Starter se preferisci. Ovviamente, potresti riscontrare problemi se il tuo datore di lavoro o altri membri del team hanno più familiarità con Excel e sono completamente fuori su Fogli Google. L'idea, tuttavia, è che alcuni lavoratori saranno invogliati a utilizzare l'app di Google e se Google può iniziare a eliminare i dipendenti di un'azienda uno per uno, forse più aziende prenderanno in considerazione l'integrazione delle loro offerte di produttività con Workspace o la loro sostituzione del tutto.

Secondo il post del blog di Google, gli utenti che si registrano con i loro account e-mail di lavoro esistenti possono iniziare immediatamente a invitare i propri colleghi a lavorare su progetti con loro, con Google che fornisce 15 GB di spazio di archiviazione di Drive per ciascun utente. I dipendenti possono anche parlare tra loro tramite Chat e Meet. E mentre i team sono limitati a 25, un numero illimitato di team in un'organizzazione può registrarsi.

Google ha affermato che Workspace Essentials Starter "è disponibile per un periodo di più settimane e potrebbe non essere disponibile in alcune regioni fino a metà febbraio 2022".

Scritto da Maggie Tillman.