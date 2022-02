Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google offre un pacchetto di abbonamento e archiviazione cloud di Google One che include un pratico servizio VPN. Ora, quel servizio VPN è finalmente disponibile per gli utenti di iPhone e iPad, senza costi aggiuntivi.

Fondamentalmente, se paghi per 2 TB o più di spazio di archiviazione di Google One, ora otterrai anche una VPN per il tuo dispositivo, indipendentemente dal fatto che tu abbia un dispositivo Android o iOS. La VPN è disponibile per gli utenti in 18 paesi, inclusi Stati Uniti e Regno Unito. In qualità di membro di Google One, puoi anche programmare una " sessione professionale " online gratuita con gli esperti di Google per imparare a utilizzare la funzione VPN di Google One .

In effetti, Google ha affermato che puoi pianificare una sessione in qualsiasi momento per ottenere un aiuto approfondito su un'ampia gamma di argomenti sia a "livello di base che avanzato". Riceverai un'email di conferma e un invito Google quando ti iscrivi a una sessione Pro. L'invito includerà un collegamento per partecipare a una sessione di condivisione dello schermo online con un esperto all'ora programmata. Vai tranquillo.

La VPN di Google One ha uno svantaggio importante: non otterrai un indirizzo IP in un altro paese, il che significa che non puoi utilizzare il servizio per accedere a programmi bloccati su servizi di streaming come Netflix.

Tuttavia, nel suo post sul blog, Google ha annunciato alcune nuove funzionalità VPN solo per gli utenti Android, inclusa una funzione di "disconnessione sicura" che disattiva l'accesso a Internet se sei disconnesso dalla VPN.

