(Pocket-lint) - Google sta implementando silenziosamente una nuova funzionalità beta per Google Messaggi che consente all'app Android di comprendere e visualizzare correttamente le reazioni emoji inviate dagli utenti iOS dell'app Messaggi di Apple.

Secondo 9to5Google e Droid-Life , la funzione sembra essere attiva in una versione beta dell'app Google Messaggi, quindi non è disponibile per tutti gli utenti. La funzione è progettata per affrontare il problema di quando un utente iPhone reagisce a un messaggio Android con emoji e l'utente Android ricevente finisce per vedere la reazione inviata come un testo separato, il che è inutilmente goffo.

L'ultima versione beta (build 20220121_02_RC00) dell'app Google Messaggi ora interpreta le reazioni emoji come l'app Messaggi di Apple ( che è anche nota come iMessage ). Ma, come ha notato 9to5Google, ci sono differenze nel modo in cui le reazioni sono rappresentate su ciascun sistema operativo.

Mentre le reazioni del pollice in su e del pollice in giù sembrano simili su entrambe le piattaforme, la reazione "haha" su iOS viene visualizzata come la "faccia con lacrime di gioia" su Android. Altre differenze finora individuate: il "cuore" diventa "volto sorridente con occhi di cuore"; i "Punti esclamativi" diventano "volto a bocca aperta"; e il “punto interrogativo” diventa “volto pensante”, solo per citarne alcuni.

Se il tuo telefono Android è dotato di Google Messaggi, puoi testare le funzionalità sperimentali dell'app prima che vengano rilasciate. Vai alla pagina del Play Store dell'app Messaggi, scegli Diventa un tester e segui le istruzioni sullo schermo. La nuova funzione "Mostra reazioni iPhone come emoji" è abilitata per impostazione predefinita nell'app beta di Google Messaggi (nel menu Avanzate in Impostazioni).

Scritto da Maggie Tillman.