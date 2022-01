Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - YouTube è l'ultima azienda a saltare sul carro della NFT.

In una recente lettera ai creatori di video sulle priorità di YouTube per il nuovo anno, il CEO Susan Wojcicki ha suggerito che l'azienda sta valutando la possibilità di consentire ai suoi creatori di beneficiare degli oggetti da collezione digitali. La lettera recita: "Siamo sempre concentrati sull'espansione dell'ecosistema YouTube per aiutare i creatori a trarre vantaggio dalle tecnologie emergenti, comprese cose come gli NFT, continuando a rafforzare e migliorare le esperienze che creatori e fan hanno su YouTube".

La lettera descrive essenzialmente i piani di YouTube di investire in giochi e acquisti, nonché come prevede di supportare i creatori. Wojcicki ha notato che YouTube sta esplorando Web3 "come fonte di ispirazione", comprese le opportunità nelle organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) e NFT.

Sebbene il CEO non sia stato specifico su come YouTube potrebbe integrare gli NFT nella sua piattaforma o su come potrebbe apparire, ha suggerito che la tecnologia potrebbe essere una nuova fonte di entrate per i creatori di video. "L'ultimo anno nel mondo delle criptovalute, dei token non fungibili (NFT) e persino delle organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) ha evidenziato un'opportunità precedentemente inimmaginabile per far crescere la connessione tra i creatori e i loro fan", ha scritto.

Tieni presente che alcuni video di YouTube sono già stati trasformati in NFT. Il video " Charlie Bit My Finger ", ad esempio, è stato venduto lo scorso maggio come NFT per $ 760.999.

Scritto da Maggie Tillman.