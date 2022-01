Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google Meet ha introdotto sottotitoli tradotti dal vivo per le videochiamate.

Google ha iniziato a testare la funzione per la prima volta l'anno scorso. Funziona sul Web o da dispositivo mobile, ma può tradurre solo dall'inglese al francese, al tedesco, al portoghese e allo spagnolo. Tuttavia, è un passo avanti per rendere le videochiamate più inclusive, poiché rimuove qualsiasi potenziale barriera alla competenza linguistica.

Possiamo immaginare che sia utile in incontri a tutti i costi o di formazione e anche in contesti educativi, ma anche solo nelle chiamate individuali con gli amici.

Per iniziare a utilizzare i sottotitoli tradotti in tempo reale in Google Meet, devi prima attivare i sottotitoli nelle impostazioni, quindi impostarlo sull'inglese e attivare i sottotitoli tradotti. Puoi scegliere tra una delle quattro lingue tradotte.

Sul tuo computer, apri Google Meet. Da una riunione, fai clic su Altre opzioni > Impostazioni > Didascalie. Attiva "Didascalie" e imposta la lingua sull'inglese. Attiva "Sottotitoli tradotti". Seleziona una lingua: francese, tedesco, portoghese e spagnolo.

Nota: per informazioni più dettagliate, consulta la pagina della guida di Google Meet.

Chiunque utilizzi Google Meet può utilizzare i sottotitoli standard, ma i sottotitoli tradotti in tempo reale sono attualmente disponibili solo per le seguenti edizioni di Workspace: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade e Education Plus.

Si sta diffondendo gradualmente, quindi potrebbero essere necessarie un paio di settimane prima di vederlo.

Scritto da Maggie Tillman.