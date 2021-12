Come aggiungere un NHS COVID Pass a Google Pay

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'app NHS ti consentirà di ottenere facilmente un COVID Pass, attualmente richiesto per l'accesso a una serie di luoghi in Inghilterra.

Ma l'accesso all'app NHS è un po' lento e per accedere al COVID Pass sono necessari alcuni clic, quindi non è l'ideale quando qualcuno vuole scansionarlo.

Fortunatamente, l'app NHS ti consentirà di aggiungere il COVID Pass a Google Pay , dove è molto più facile da raggiungere, in modo da poter eseguire la scansione molto più rapidamente.

App del SSN

Completamente vaccinato, o

Test COVID negativo

Per accedere al COVID Pass è necessario scaricare l'app del SSN . Puoi accedere all'app utilizzando il tuo login NHS, che è lo stesso che useresti sul sito web del NHS.

Se non hai mai utilizzato l'app prima o non disponi di un login NHS, dovrai registrarti e ci sono una serie di passaggi da eseguire prima di ottenere l'accesso, ma è tutto spiegato nell'app.

Per ottenere un COVID Pass, devi essere completamente vaccinato - che attualmente prevede due dosi di un vaccino approvato - o avere i risultati di un test negativo segnalato tramite il NHS.

Ti qualificherai per un COVID Pass due settimane dopo un ciclo completo di vaccinazione, ma il COVID Pass dura solo un mese. Dopodiché, dovresti aggiungerlo nuovamente a Google Pay.

Se stai utilizzando un risultato del test negativo, il tuo pass durerà per 48 ore e dopo quel tempo dovrai segnalare un altro test per ottenere un nuovo pass.

Esistono due tipi di pass, nazionale, che utilizzerai per discoteche, partite di calcio o ovunque ti venga richiesta una prova dello stato COVID, o viaggi. Per l'opzione Viaggi, devi assicurarti di mostrare anche le informazioni richieste per il paese in cui stai viaggiando e ci sono opzioni per scaricare tali informazioni anche dall'app NHS.

Se sei idoneo per un NHS COVID Pass e desideri aggiungerlo a Google Pay, la procedura è semplice. Queste sono le linee guida per il pass di cui avrai bisogno in Inghilterra per accedere ai luoghi o dimostrare il tuo stato di COVID.

Apri l'app NHS sul tuo telefono Android Tocca su NHS COVID Pass Seleziona nazionale Tocca "Salva GPay sul telefono" Conferma e accetta i termini e le condizioni

Avrai anche la possibilità di aggiungere un collegamento alla schermata iniziale. Questo ti darà quindi accesso diretto al tuo COVID Pass, senza la necessità di aprire prima Google Pay.

Tieni presente che quando aggiungi un nuovo pass COVID a Google Pay, questo apparirà accanto ai vecchi pass esistenti, ma puoi rimuovere i vecchi pass scaduti tramite il menu nell'angolo in alto a destra.

Dopo aver aggiunto il tuo COVID Pass a Google Pay, apparirà come le altre carte fedeltà. Devi semplicemente aprire Google Pay, toccare "mostra tutto" e quindi toccare il NHS COVID Pass e si aprirà.

Se hai scelto di rilasciare una scorciatoia sulla schermata iniziale, ti verrà richiesto di verificare il tuo ID (normalmente con un'impronta digitale) e verrà mostrato il pass.