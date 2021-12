Viste strane e meravigliose catturate tramite Google Earth

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il mondo è un posto meraviglioso e con Google Earth puoi quasi viaggiare in tutto il mondo in un batter d'occhio.

Farlo può anche essere davvero illuminante, poiché ci sono tutti i tipi di luoghi che se visti dall'alto assumono un nuovo significato o vista.

Abbiamo raccolto alcuni dei punti più interessanti in cui puoi curiosare.

In December 2021 a Redditor spotted a sight you're unlikely to see very often. A stealth bomber in flight. Failing to live up to its name.

There's also one over on British shores too, but at least that one is on the ground.

Se visto dall'alto, c'è un certo punto in Alberta, in Canada, dove una formazione naturale del terreno sembra il volto di una persona.

Quella persona sembra ascoltare della musica con gli auricolari (in realtà una strada e un pozzo di petrolio) e guardare pensieroso in lontananza.

Storicamente, il simbolo della svastica era un simbolo religioso per la divinità e la spiritualità. Ma quando i nazisti lo adottarono come loro simbolo durante la seconda guerra mondiale, assunse un nuovo significato.

Nel 2008 , gli utenti di Google Earth hanno scoperto questo edificio a Coronado, in California, e Internet si è indignato. Si scopre che questo complesso è un edificio della Marina degli Stati Uniti originariamente costruito nel 1967. L'edificio si è evoluto nel tempo e alla fine è diventato quello che è oggi.

La Marina ha accettato di fare qualcosa al riguardo e di camuffare la sua forma dopo che la scoperta di Internet ha suscitato polemiche.

Appena fuori Baghdad, in Iraq, c'è un lago rosso vivo che sembra fatto di sangue.

Quando è stato avvistato per la prima volta, è stato suggerito che fosse causato dai macelli locali che scaricavano rifiuti nei canali, ma si pensa che sia più probabile che sia causato dall'inquinamento.

Ad ogni modo, è una curiosità.

Situato appena fuori Tucson, in Arizona, si trova la base aeronautica di Davis-Monthan. Questa base è l'ultimo luogo di riposo per migliaia di aeroplani militari obsoleti.

Dai un'occhiata alla modalità 3D di Google Earth e vedrai tutti i tipi di aerei scomposti.

Questo è il più grande parco solare al mondo situato in India. Si estende su 14.000 acri di terra e produce 2,25 GW di potenza.

Questa regione dell'India è nota per le sue alte temperature e il clima ricco di sole che la rendono perfetta per un'installazione del genere.

Questo è l'Uffington White Horse , una figura preistorica scolpita nelle colline della campagna inglese nell'Oxfordshire.

Il cavallo è formato da profonde trincee riempite di gesso. Si dice che l'opera d'arte sulla collina abbia almeno 3000 anni.

Ogni volta che vediamo questa vista, ci chiediamo come i creatori originali sapessero cosa stavano creando quando non avevano il vantaggio di una vista aerea così dettagliata.

A Wittmann, in Arizona, c'è un triangolo gigante inspiegabilmente situato appena fuori città. La cosa è enorme e sembra che potrebbe essere il segno di Superman per il suo popolo scolpito nella terra.

Purtroppo in realtà è solo un aeroporto in disuso . Sembra piuttosto bello dall'alto però.

In una parte della fertile regione dell'Argentina, c'è un particolare tratto di terra dove un contadino ha coltivato un bosco a forma di chitarra in memoria di sua moglie.

Pedro Martin Ureta e i suoi quattro figli hanno iniziato a piantare 7.000 alberi per far crescere una magnifica forma di chitarra. Formato da cipressi ed eucalipti, il risultato finale è brillante se visto dall'alto. Un meraviglioso omaggio alla signora che ha ispirato l'idea .

Questa magnifica proprietà privata situata a Columbia Station, Ohio, vanta un lago davvero romantico a forma di cuore.

Carino.

Nelle profondità del Nevada, c'è un gigantesco bersaglio apparentemente dipinto a terra.

Si pensa che questa cosa gigante possa essere un bersaglio per la calibrazione di foto aeree . Questi tipi di contrassegni compaiono in tutti gli Stati Uniti e sono stati utilizzati per calibrare, mettere a fuoco e testare le apparecchiature fotografiche aeree negli anni '50 e '60.

Appena fuori dallo zoo di Whipsnade, c'è un enorme leone tagliato sul fianco della collina, che crea un'altra magnifica opera d'arte in gesso sulla campagna inglese.

Questa è una delle numerose figure collinari sparse per il paese. Il leone è uno dei più recenti e risale proprio al 1931. Mentre gli altri risalgono a secoli fa.

Questa vista meravigliosamente colorata è conosciuta come Potash Ponds . Si tratta di miniere che vengono utilizzate nella creazione di diversi fertilizzanti.

Gli stagni appaiono in questo modo a causa della composizione chimica nelle acque. Con il solfato di rame utilizzato per prevenire la crescita di batteri e alghe, il risultato è un invitante bagliore blu simile agli oceani mediterranei.

In Cile troverai il logo Coca-Cola più grande del mondo .

Questo monumento al capitalismo è stato originariamente realizzato alcuni decenni fa per commemorare i 100 anni del marchio (poi aggiornato a 125 anni).

Il cosiddetto geo-segno è stato realizzato utilizzando 70.000 bottiglie di Coca Cola vuote per renderlo abbastanza grande da poter essere visto dallo spazio .

Questa è la struttura Richat, conosciuta anche come l'occhio del Sahara. È un'area di erosione geologica con rocce sedimentarie esposte e strati di formazioni ignee.

L'erosione ha creato un magnifico panorama che è particolarmente bello se visto dall'alto.

A Berlino, sul fiume Sprea, c'è una piscina . Ma non una piscina qualsiasi, una piscina costruita su un fiume.

Strano, meraviglioso e un po' selvaggio?

A El Segundo, in California, è il quartier generale di Mattel . L'edificio visto qui è piuttosto magnifico, ma il logo Mattel blasonato sul pavimento è ancora più impressionante.

Visto da Google Earth, è altrettanto buono.

Nel 1989, Il volo UTA 772 diretto a Parigi è stato fatto saltare in aria dai terroristi libici mentre sorvolava il deserto del Sahara. Tutti a bordo sono stati uccisi.

I resti dell'aereo furono sparsi nel deserto sottostante e al suo posto fu costruito un memoriale . Quel memoriale consisteva in un cerchio di pietre scure circondato da 170 specchi rotti per rappresentare coloro che morirono. È un commovente memoriale per coloro che sono morti. Anni fa era chiaramente visibile dal cielo, ma ora è stato alterato dal passare del tempo e dalle sabbie del deserto.

Barringer Meteor Crater è uno dei tanti crateri meteorici sulla Terra. Si dice che abbia 50.000 anni, 560 piedi di profondità e uno spettacolo incredibile.

È certamente impressionante se visto dal cielo.

In China, there's a curious spot in a desert area that has some weird and wonderful patterns marking the landscape. We wonder how this has happened. Is it man-made or some natural erosion that's created a curious pattern in the landscape?

In the State of Washington USA, there is a large area of satisfyingly awesome circles of farmland. This is an area of centre-pivot irrigation land where crops are efficiently watered with a pivoting sprinkler system. A clever bit of farming and an awesome view from above.