(Pocket-lint) - Google Earth consente di visualizzare una rappresentazione 3D della Terra basata principalmente su immagini satellitari. Ora, vi permetterà di vedere come il pianeta è cambiato negli ultimi 37 anni, con pochi clic.

Google ha annunciato il 15 aprile 2021 che Google Earth permetterà agli utenti di esplorare l'evoluzione di un luogo attraverso un'esperienza time-lapse. Ha compilato 24 milioni di foto satellitari degli ultimi quattro decenni, con l'obiettivo di fornire un quadro più chiaro del pianeta che cambia. "Uno che mostra non solo i problemi, ma anche le soluzioni, così come i fenomeni naturali mesmeriosamente belli che si svolgono nel corso dei decenni", ha detto Rebecca Moore, il direttore di Google Earth, in un post sul blog.

Google prevede di continuare ad aggiungere nuove immagini a questo progetto ogni anno per il prossimo decennio. Sta collaborando con la NASA, il programma Landsat dell'US Geological Survey e il programma Copernicus dell'Unione Europea. Ha anche lavorato con il CREATE Lab della Carnegie Mellon University per alimentare i timelapse.

Per esplorare un timelapse in Google Earth, segui questi passi:

Dal tuo browser, vai su g.co/Timelapse. Puoi usare la barra di ricerca "Cerca nel pianeta" per scegliere qualsiasi luogo del pianeta. Una volta selezionata una posizione, Google Earth la porterà su e inizierà il timelapse. Il timelapse sarà sulla sinistra, mentre l'area di ricerca sarà sulla destra. È possibile riprodurre o mettere in pausa il timelapse o saltare a un anno specifico sopra l'area di ricerca. Una volta fatto, noterai che Google Earth suggerisce anche i luoghi caratteristici nell'area di ricerca. Google ha delle categorie per alcune località, come i ghiacciai e la deforestazione.

Google ha detto che ha caricato più di 800 video timelapse sia in 2D che in 3D per uso pubblico su g.co/TimelapseVideos. Puoi guardarli come MP4 o su YouTube.

