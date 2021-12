Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google è apparentemente molto subdolo.

Se disattivi l'opzione Cronologia delle posizioni di Google (vedi come, da qui ), probabilmente presumi che i luoghi in cui vai non siano più memorizzati o che Google non stia più monitorando i tuoi movimenti. Sbagliato. Secondo un rapporto investigativo dell'Associated Press, Google continua a raccogliere minuziosamente i dati sulla posizione, conservando dove vivi e dove visiti in ogni momento. Ma c'è una soluzione.

Anche se l'AP ha scoperto che Google può ancora rintracciarti attraverso i servizi web, come le ricerche nel browser degli annunci di Google Maps, c'è un modo per convincere Google a smettere una volta per tutte di tracciarti: passando attraverso le impostazioni e disattivando "Web e Attività dell'app”. Vedi, semplicemente disattivando la Cronologia delle posizioni, stai solo impedendo a Google di aggiungere i tuoi movimenti alla sua funzione visiva Timeline (maggiori informazioni qui ).

Con l'Attività web e app attivata, Google salva i dati sulla posizione con timestamp , anche se puoi eliminare manualmente ogni punto dati su myactivity.google.com . È inoltre possibile eliminare più voci per data o servizio web. Google è chiaro su questo nelle sue comunicazioni agli utenti, ma è giusto presumere che la maggior parte delle persone non si renda conto che esiste anche qualcosa chiamato "Attività web e app" che raccoglie i dati sulla posizione.

La pagina di supporto di Google ha spiegato che, quando l'Attività web e app è attiva, le tue ricerche e le tue attività dai servizi Google vengono salvate nel tuo account Google in modo da poter ottenere "risultati di ricerca e suggerimenti migliori". Tuttavia, se disattivi l'opzione (è abilitata per impostazione predefinita), Google non può più memorizzare dove sei stato dai dati di Maps e dalle ricerche del browser che estraggono le tue coordinate GPS.

Sul tuo computer, visita la pagina Controllo attività. Potrebbe esserti chiesto di accedere al tuo account Google. Attiva o disattiva Attività web e app.

Nota : Google ha affermato che alcuni browser e dispositivi potrebbero avere più impostazioni che "influenzano il modo in cui questa attività viene salvata".

Per maggiori dettagli su come eliminare le attività passate e i dati raccolti da Google, vedere la pagina di supporto di Google qui .

