Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se vi siete sposati di recente o avete cambiato il vostro nome, dovete affrontare la seccatura di aggiornare tutti i documenti della vostra vita e anche i social. Per rendere l'intero processo un po' più semplice, Pocket-lint ha spiegato nel dettaglio come cambiare il proprio nome su Facebook. È davvero facile e può richiedere pochi secondi.

Come cambiare il nome su Facebook

Potete cambiare il vostro nome su Facebook dal web o dall'applicazione mobile. Ecco come fare.

Utenti del computer

Accedete al vostro account Facebook. Fate clic sull'immagine del vostro profilo in alto a destra su Facebook. Selezionate Impostazioni e privacy, quindi cliccate su Impostazioni. Fate clic su Nome. Inserite il vostro nome e fate clic su Rivedi modifica. Immettere la password e fare clic su Salva modifiche.

Utenti di app mobili

Nella parte inferiore destra di Facebook, toccate il pulsante hamburger a tre righe. Scorrete verso il basso e toccate Impostazioni e privacy, quindi toccate Impostazioni. Toccare Informazioni personali e account. Toccare Nome. Inserite il vostro nome e toccate Rivedi modifica. Immettere la password e toccare Salva modifiche.

Problemi? Potete compilare questo modulo per richiedere un cambio di nome direttamente da Facebook.

Ogni quanto tempo si può cambiare il nome?

È possibile cambiare il proprio nome su Facebook solo ogni 60 giorni.

Si può cambiare il nome in qualsiasi modo?

Facebook dice che non si possono usare simboli, numeri, maiuscole insolite, caratteri ripetuti o punteggiatura nel nome. Inoltre, non è possibile utilizzare caratteri di più lingue, titoli (come quelli professionali o religiosi), parole o frasi non legate al nome o parole offensive o suggestive. Facebook suggerisce che il vostro profilo sia lo stesso nome con cui vi chiamano i vostri amici nella vita. Questo nome dovrebbe comparire anche su un documento d'identità. I soprannomi vanno bene e potete inserire altri nomi nel vostro account.

Si può usare il nome di una celebrità?

Secondo Facebook, non è consentito fingere di essere qualcuno di diverso da sé.

Volete saperne di più?

Facebook ha una pagina di FAQ che spiega nel dettaglio cosa è o non è consentito fare con i nomi.

Scritto da Maggie Tillman.