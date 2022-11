Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Alla fine vi siete stufati di vedere quel vecchio compagno di liceo che non vedevate da 15 anni condividere i suoi pensieri politici radicali su Facebook. Ci siete passati. Potete scegliere di silenziare questo tipo di persone fastidiose, oppure potete semplicemente togliergli l'amicizia e farla finita. Qualunque sia il motivo, è davvero facile togliere l'amicizia a qualcuno su Facebook.

Come togliere l'amicizia a qualcuno su Facebook

Per togliere l'amicizia a qualcuno, dovete andare sul suo profilo su Facebook. Andate nel campo di ricerca nella parte superiore di Facebook e cercate la persona digitando il nome del suo profilo.

A questo punto, seguite i seguenti passaggi:

Selezionate il pulsante Amici sotto la foto di copertina. Selezionate "Annulla amicizia", quindi toccate OK.

Questi passaggi sono gli stessi sia che si utilizzi Facebook dalle applicazioni mobili di Facebook, dal browser mobile o dal sito web desktop.

Cosa succede quando si toglie l'amicizia a qualcuno?

La persona con cui avete tolto l'amicizia non sarà più nella vostra lista di amici e il suo accesso al vostro profilo e alle vostre informazioni sarà limitato se non è pubblico. Non riceverà alcuna notifica. Verrete rimossi anche dall'elenco degli amici di questa persona e, se volete riavere l'amicizia con questa persona su Facebook, dovrete aggiungerla nuovamente come amico.

Come impedire a qualcuno di rinnovare l'amicizia con voi

Se non volete che qualcuno veda il vostro profilo, vi aggiunga come amico o vi invii un messaggio, dovete bloccare il suo profilo. Per saperne di più, consultate la nostra guida: Come bloccare qualcuno su Facebook.

Come togliere l'amicizia a un profilo disattivato su Facebook

Se non riuscite a trovare la persona con cui volete togliere l'amicizia utilizzando la ricerca, è possibile che il suo profilo sia stato disattivato, ma potete comunque togliere l'amicizia a un profilo disattivato.

Nella parte superiore di Facebook, selezionate la vostra immagine del profilo. Andate su Amici (desktop) o su Vedi tutti gli amici (mobile). Selezionate Amici a destra del profilo che volete eliminare. Selezionate "Annulla amicizia".

Scritto da Maggie Tillman.