Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tutti noi ci siamo trovati in una situazione in cui bloccare una persona è la soluzione migliore. Nel corso degli anni, Facebook si è aggiornato così tanto che potrebbe essere difficile capire come bloccare esattamente qualcuno. Qualunque sia il motivo, in realtà è ancora abbastanza facile bloccare un altro utente di Facebook. Ecco come fare, cosa succede dopo aver bloccato qualcuno e tutto quello che c'è da sapere.

Come bloccare qualcuno su Facebook

Utenti desktop

Accedete a Facebook sul web e seguite i seguenti passaggi:

Fate clic sulla vostra immagine del profilo in alto a destra su Facebook. Selezionate Impostazioni e privacy, quindi andate su Impostazioni > Privacy. Fate clic su Blocco nel menu a sinistra. Nella sezione Blocca utenti, fate clic su "Aggiungi all'elenco di blocco". Inserite il nome del profilo che desiderate bloccare, quindi fate clic su Blocca.

Se non si riesce a trovare un profilo con il metodo precedente, è sufficiente andare sul profilo che si desidera bloccare. Da lì, selezionare l'opzione ... a destra del profilo, quindi scegliere Blocca.

Utenti mobili

Accedete all'applicazione mobile di Facebook e seguite i seguenti passaggi:

Cercate il profilo Facebook della persona e selezionatelo. Toccate l'opzione ... accanto al pulsante Messaggio. Toccate Blocca dal menu che appare.

Volete vedere chi avete bloccato su Facebook?

Per visualizzare un elenco aggiornato di tutti i profili che avete bloccato, accedete a Facebook sul web e fate clic sulla vostra immagine del profilo in alto a destra. Selezionate Impostazioni e privacy > Impostazioni > Privacy > Blocco.

Nella sezione Blocca utenti, fate clic su Modifica e poi su Vedi l'elenco dei profili bloccati per visualizzare l'elenco dei profili bloccati su Facebook. Da qui è possibile anche sbloccare un profilo.

Quando si sblocca un profilo, non si diventa automaticamente amici di quella persona su Facebook. Se bloccate un profilo e poi lo sbloccate, dovrete inviargli una nuova richiesta di amicizia.

Cosa succede quando si blocca qualcuno su Facebook?

Quando bloccate una persona su Facebook, il suo profilo non potrà più taggarvi o vedere le cose che pubblicate sulla vostra timeline. Bloccando una persona, inoltre, la si elimina dal proprio profilo.

Perché bloccare un utente di Facebook?

Se qualcuno vi molesta o vi fa sentire a disagio su Facebook, usate la funzione di blocco. In questo modo potrete metterlo a tacere immediatamente e impedirgli di accedere al vostro profilo e di contattarvi.

Volete saperne di più?

Facebook ha un'intera pagina di supporto dedicata a togliere l'amicizia e bloccare gli utenti, se avete bisogno di ulteriori dettagli.

Scritto da Maggie Tillman.