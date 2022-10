Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta Pay, precedentemente noto come Facebook Pay, è un modo pratico per inviare denaro agli amici, acquistare prodotti su Marketplace e altro ancora.

Se avete usato Meta Pay ma l'avete impostato con una carta che non volete più usare, o se volete smettere di usarlo del tutto, probabilmente è una buona idea rimuovere i vostri dati di pagamento.

Fortunatamente, Meta rende la rimozione di un metodo di pagamento molto semplice. Ecco cosa dovete fare.

Come rimuovere un metodo di pagamento da Meta Pay

Andate a Facebook.com Dalla vostra pagina iniziale, cliccate sulla vostra immagine del profilo in alto a destra. Nel menu a discesa, selezionate Impostazioni e privacy, quindi Impostazioni. Dal menu a sinistra, selezionare Impostazioni account, quindi Facebook Pay. Per rimuovere un metodo di pagamento, fare clic sulla carta, quindi su Rimuovi carta e poi su Rimuovi.

Se state cercando di rimuovere il metodo di pagamento principale per il vostro account Facebook ads, non potrete farlo se prima non aggiungete un altro metodo di pagamento.

Tuttavia, se state cercando di chiudere il vostro account Facebook Ads, vi spieghiamo di seguito come fare.

Come chiudere l'account Facebook Ads

Andate alle impostazioni dell'account di Facebook Ads Manager Inserite la vostra password, se richiesta Cliccate su Disattiva account pubblicitario, che si trova sotto l'intestazione dell'agenzia pubblicitaria. Vi verrà chiesto di confermare la disattivazione e, se volete, potete fornire un motivo per la disattivazione. Fate clic su Disattiva account pubblicitario

Il vostro account dovrebbe essere chiuso, a meno che non abbiate pagamenti in sospeso da effettuare. In tal caso, l'account verrà chiuso una volta effettuato il pagamento.

Scritto da Luke Baker.