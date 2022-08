Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta ha annunciato che sta testando un sistema di archiviazione sicura su Messenger che consentirà di eseguire il backup delle chat criptate end-to-end, e sta anche testando piani per attivare la crittografia end-to-end come impostazione predefinita per i thread di messaggi sulla piattaforma.

La crittografia end-to-end significa che solo i partecipanti ai messaggi possono visualizzarli e Meta non può accedervi a meno che non siano stati segnalati i messaggi. È una funzione disponibile su altre piattaforme Meta come WhatsApp, ma non su Messenger al momento.

Attualmente, per accedere ai messaggi crittografati end-to-end su Messenger è necessario aprire una conversazione segreta - come potete leggere qui sotto - e i messaggi vengono memorizzati sul dispositivo, quindi se lo si perde, si perdono anche i messaggi.

Oltre a testare la cifratura end-to-end di default, Meta sta testando anche l'archiviazione sicura per eseguire il backup dei messaggi nel caso in cui si perda il telefono o si voglia ripristinare la cronologia dei messaggi su un nuovo dispositivo supportato.

L'archiviazione sicura significa che Meta non avrà accesso ai messaggi a meno che non siano stati segnalati dall'utente, come nel caso dei messaggi stessi. Per ripristinare i messaggi su un nuovo dispositivo è necessario un pin.

Meta ha dichiarato: "Questa settimana inizieremo a testare le chat crittografate end-to-end di default tra alcune persone. Se fate parte del gruppo di test, alcune delle vostre chat più frequenti potrebbero essere automaticamente crittografate end-to-end, il che significa che non dovrete scegliere la funzione".

L'azienda ha aggiunto: "Avrete comunque accesso alla cronologia dei messaggi, ma qualsiasi nuovo messaggio o chiamata con quella persona sarà crittografato end-to-end".

Se non volete aspettare che la crittografia end-to-end sia attivata di default su Messenger, potete comunque inviare un messaggio privato e sicuro, basta seguire i seguenti passaggi:

Aprire Messenger Toccare la chat con il contatto con cui si desidera chattare in modo sicuro Toccate l'icona del suo profilo nella parte superiore del display Toccate "Vai alla conversazione segreta". Ora vi trovate in una conversazione criptata end-to-end

