Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Facebook a volte è divertente. Se lo usate, però, i vostri amici sapranno che siete attivi sulla piattaforma anche se non interagite con i loro post o non condividete nulla. Già, non è molto divertente. Fortunatamente esiste un modo per disabilitare questa funzionalità. Si chiama "Disattivare lo stato attivo" ed ecco come farlo passo dopo passo su Facebook e Facebook Messenger, in modo da poter continuare a usarli in modalità stealth.

Lo Stato attivo mostra agli amici e alle connessioni quando siete attivi sulle piattaforme Facebook e Facebook Messenger. Se di recente avete guardato un post su Facebook o una chat su Messenger, ad esempio, vedranno un punto verde accanto alla vostra immagine del profilo per indicare che siete online o un timestamp che indica l'ultima volta che siete stati online.

Aprite l'applicazione mobile di Facebook sul vostro iPhone o telefono Android, accedete al vostro account Facebook e seguite i passaggi seguenti:

Nella scheda Menu, scorrere verso il basso e selezionare Impostazioni. Selezionate Impostazioni profilo. Scorrete verso il basso e selezionate Stato attivo. Disattivare l'opzione Mostra quando sei attivo.

Se si desidera riattivare lo Stato attivo, seguire i passaggi da 1 a 3 e riattivare l'opzione Mostra quando sei attivo .

Aprite l'applicazione mobile Facebook Messenger sul vostro iPhone o telefono Android, accedete al vostro account Facebook Messenger e seguite i seguenti passaggi:

Nella scheda Chat, andate sulla vostra immagine del profilo nell'angolo. Scorrete verso il basso e selezionate Impostazioni account. Selezionate Disattiva stato attivo.

Se desiderate riattivare lo Stato attivo, seguite i passaggi da 1 a 2 di cui sopra e poi selezionate Attiva Stato.

Consultate la pagina di supporto di Facebook per maggiori dettagli sullo Stato attivo. Se volete saperne di più su Facebook e Facebook Messenger, compreso il loro funzionamento e i migliori consigli e trucchi, consultate le guide di Pocket-lint:

Scritto da Maggie Tillman.