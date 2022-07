Come uscire da Facebook Messenger: Suggerimenti per impedire a Facebook di dire che siete online

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nonostante la sfiducia generale delle persone verso tutto ciò che riguarda Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica, Messenger continua a essere immensamente popolare. Tuttavia, non è privo di problemi. Probabilmente vi sarà capitato di vedere persone online quando non lo sono o di sperimentare voi stessi questo problema.

Messenger a volte può causare drammi mostrandovi come online quando in realtà non lo siete. Non è l'ideale se dovete lavorare o se amici e familiari vi vedono online e pensano che stiate ignorando i messaggi.

In alternativa, se avete scoperto di essere ancora connessi a Facebook Messenger su un dispositivo che non possedete più, potreste voler disconnettervi da quel dispositivo da remoto per evitare accessi indesiderati.

Non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi con vari consigli per uscire facilmente da Messenger.

Se avete installato l'app Messenger sul vostro smartphone, la buona notizia è che è abbastanza facile accedere alle impostazioni per uscire da Messenger sia su quel dispositivo che su altri.

Per prima cosa aprite l'app Messenger, quindi seguite questi passaggi:

Cliccate sull'immagine del vostro profilo in alto a destra dell'app per accedere alle impostazioni e alla gestione dell'account.

Scorrere fino in fondo per trovare e fare clic su "impostazioni dell'account".

Scorrere fino a "sicurezza e login" e cliccare lì

Alla voce "dove sei connesso" fare clic su "vedi altro".

Individuare i dispositivi da cui si desidera uscire e fare clic sui tre punti, quindi su "Esci".

Seguendo questi passaggi, sarete in grado di disconnettervi da diversi dispositivi con pochi clic. Questo vi aiuterà a risolvere il problema dei dispositivi fantasma a cui siete ancora connessi e che potrebbero farvi apparire online quando non lo volete.

Potreste trovare un numero inspiegabile di dispositivi connessi a Facebook, ma è probabile che molti di essi siano anche duplicati. Quindi non fatevi prendere dal panico.

Mentre vi trovate in questa sezione dell'app dedicata alla sicurezza, vi consigliamo anche di cambiare la vostra password e di utilizzare un gestore di password per assicurarvi che sia sicura. Se siete preoccupati per la sicurezza dell'account, potete (e dovreste) impostare e utilizzare l'autenticazione a due fattori anche in queste impostazioni.

Se volete evitare che il vostro Messenger vi mostri costantemente come online, ci sono altre opzioni oltre alla disconnessione. Potete anche cambiare il vostro stato attivo nelle impostazioni. Disattivare lo stato attivo aiuterà a risolvere il problema.

Nelle impostazioni dello stato attivo troverete una nota su questa funzione che recita:

"I tuoi amici e le tue connessioni possono vedere quando sei attivo o sei stato attivo di recente su questo profilo. Anche tu puoi vedere queste informazioni su di loro. Per modificare questa impostazione, disattivatela ogni volta che utilizzate Messenger o Facebook e il vostro stato attivo non verrà più mostrato".

Per disattivare lo stato attivo, procedete come segue:

Aprite Messenger e cliccate sulla foto del vostro profilo in alto a sinistra dell'applicazione.

Scorrere fino alle impostazioni del profilo

Fare clic su Stato attivo

Fare clic su per disattivarlo

Scegliere il periodo di tempo per il quale si desidera disattivare lo stato attivo.

È possibile scegliere di renderlo temporaneo selezionando un periodo di tempo di un'ora, otto ore, fino al giorno successivo o un periodo di tempo personalizzato. In alternativa, è possibile utilizzare questa opzione per disattivare lo stato attivo fino a quando non lo si riaccende.

Se non avete il telefono, potete disattivare Facebook Messenger anche sul vostro dispositivo desktop. I passaggi sono simili, quindi è abbastanza semplice. Per prima cosa fate clic sulla foto del vostro profilo in alto a destra sul sito web, quindi seguite i seguenti passaggi:

Fare clic su "Impostazioni e privacy".

Fare clic su "Impostazioni".

Fare clic su "Sicurezza e login".

Cercare "dove si è effettuato l'accesso" e poi fare clic su "Vedi di più

Fare clic sui tre punti in corrispondenza di qualsiasi dispositivo e fare clic su "Esci".

Se non l'avete già fatto, vale la pena di impostare e utilizzare l'autenticazione a due fattori e una password sicura anche qui, se siete preoccupati.

Oltre alla disconnessione, Facebook vi dà anche la possibilità di nascondere il vostro stato attivo su Messenger, fino a modificarlo per nascondere il vostro stato a determinate persone.

Per farlo, visitate il sito web di Messenger. Fate clic sull'immagine del vostro profilo in alto a sinistra e cliccate su preferenze, quindi su "Stato attivo". Potete quindi scegliere di disattivarlo o attivarlo completamente o di selezionare le persone che possono vedere il vostro stato online. Potete quindi nasconderlo a tutti, tranne che a pochi eletti, oppure disattivarlo solo per quegli amici fastidiosi che continuano a chiedersi perché siete online ma non rispondete.

Scritto da Adrian Willings.