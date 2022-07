Gli utenti di Facebook potranno presto avere cinque profili ciascuno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta potrebbe presto consentire agli utenti di Facebook di avere fino a cinque profili diversi per account.

Tradizionalmente conservatore sul numero di account che consente a ciascun utente di gestire, sta testando la possibilità di abilitare profili aggiuntivi per incoraggiare la pubblicazione e l'interazione.

Durante la fase di prova è possibile collegare a un account fino a quattro profili aggiuntivi, ognuno dei quali non necessita di un nome o di un'identità reale. Ciascuno di essi avrà il proprio feed, ma solo un profilo alla volta potrà commentare o mettere "mi piace" ai post di un'altra persona. Non è possibile utilizzare un profilo per commentare e un altro per rispondere, ad esempio.

La creazione di più profili potrebbe consentire a un utente di suddividere i propri amici in gruppi diversi sotto profili diversi, come quello lavorativo o quello personale. In alternativa, uno pseudonimo potrebbe essere utilizzato per i post sui social che non si vuole far vedere alla propria famiglia.

Non è la prima volta che Facebook offre la possibilità di creare profili o account multipli: i personaggi pubblici possono farlo da tempo. Anche per gli appuntamenti o per l'università è stato possibile creare identità diverse.

Tuttavia, l'estensione al pubblico in generale sarà una mossa importante per il social network e, se le prove si riveleranno efficaci, dovremmo vederne l'introduzione nei prossimi mesi.

Scritto da Rik Henderson.