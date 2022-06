Facebook Pay diventa Meta Pay con un portafoglio digitale in arrivo per il Metaverso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato che l'azienda sta ribattezzando Facebook Pay in Meta Pay e sta creando un portafoglio digitale per il metaverso. Questo rebranding è il primo passo verso questo obiettivo, ma nel frattempo il piano è di mantenere le cose invariate.

In altre parole, Meta Pay sarà ancora un modo semplice per inviare denaro ad amici e familiari su Facebook, Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger. Può anche essere utilizzato per pagare i vostri acquisti o per fare donazioni a cause che vi stanno a cuore con facilità.

Secondo il post ufficiale, i piani futuri di Meta Pay prevedono che diventi un portafoglio digitale sicuro da utilizzare nel metaverso e che permetta di gestire in modo sicuro la propria identità e le modalità di pagamento. Questo includerà sia la gestione dei pagamenti che la proprietà di diversi oggetti digitali.

Gli utenti potranno acquistare e vendere ogni sorta di oggetto digitale, dall'abbigliamento digitale all'arte, alla musica, alle esperienze virtuali, agli eventi virtuali speciali e molto altro ancora. La possibilità di dimostrare la proprietà di questi oggetti digitali sarà una parte essenziale dell'esperienza del metaverso e quindi Meta Pay è stato adattato per soddisfare queste esigenze.

L'idea è quella di creare un modo semplice per gestire tutto questo in qualsiasi esperienza di metaverso. Questo, a sua volta, non solo dovrebbe creare un'esperienza sicura e protetta, ma anche aggiungere valore ai beni digitali che, a loro volta, permetteranno ai creatori di trarre maggiori benefici in futuro.

Scritto da Adrian Willings.