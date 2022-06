Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta ha annunciato il lancio di un negozio online dove tutti i suoi utenti - di Facebook, Instagram e Messenger - potranno acquistare abiti digitali per i loro avatar. Ma non si tratta di abiti di scarsa qualità.

Si tratta di capi di lusso di case di moda come Prada, Balenciaga e Thom Browne. Nel negozio si può acquistare di tutto, da una felpa con cappuccio a un abito, ha spiegato Meta. In un post su Facebook, l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha dichiarato che presto verranno aggiunti altri marchi al negozio. "I beni digitali saranno un modo importante per esprimersi nel metaverso e un grande motore dell'economia creativa", ha dichiarato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Chen (@evachen212)

Il metaverso è un tema su cui Facebook ha puntato molto negli ultimi mesi. Zuckerberg lo vede come il futuro di Internet, dove l'AR/VR giocherà un ruolo cruciale e dove le persone lavoreranno, giocheranno e interagiranno in uno spazio virtuale condiviso. A questo punto è tutto un po' iperbolico e ha la sua parte di critica.

Questa non è la prima volta che le case di moda collaborano con i giganti della tecnologia per offrire moda digitale. In Fortnite ci sono skin di Balenciaga e in Roblox si può visitare Gucci Town, per esempio.

È comunque degno di nota che Meta abbia stretto una partnership con marchi così importanti al momento del lancio.

Scritto da Maggie Tillman.