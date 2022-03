Come utilizzare le scorciatoie simili a Slack in Facebook Messenger

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger si è aggiornato con una nuova funzionalità: le scorciatoie.

Slack, un noto strumento di comunicazione per team e aziende, ha contribuito a rendere popolari le scorciatoie nelle app di chat, consentendo agli utenti di fare cose come notificare rapidamente tutti in un canale o inserire facilmente una GIF. Ora, Meta, la società madre di Facebook, sta seguendo l'esempio e le proprie scorciatoie per il divertimento degli utenti di Messenger.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulle scorciatoie in Facebook Messenger, compresi quelli disponibili e come funzionano.

Meta

A partire dal 28 marzo 2022, gli utenti di Messenger su iOS e Android possono provare le seguenti scorciatoie:

@everyone ti consentirà di avvisare tutti in una chat di gruppo

/silent ti consentirà di inviare un messaggio senza eseguire il ping dell'intero gruppo

Nelle "prossime settimane" (probabilmente entro maggio 2022), saranno disponibili una manciata di altre scorciatoie:

/pay ti consentirà di inviare o richiedere denaro (su iOS e Android negli Stati Uniti)

/gif e un argomento serviranno potenziali GIF da inviare in chat (su iOS)

/shrug rilascerà l'emoticon ¯\_(ツ)_/¯ (su iOS)

/tableflip farà apparire l'emoticon (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (su iOS)

Sai come digitare "@" e il nome di una persona taggherà quella persona specifica in una chat su Messenger? Queste nuove scorciatoie in Messenger funzionano allo stesso modo.

Supponi di voler attirare l'attenzione di tutti, o magari di condividere un pensiero senza disturbare qualcuno alle 3 del mattino. Questo è quando useresti rispettivamente le scorciatoie @everyone o /silent. Apri semplicemente l'ultima versione dell'app Facebook Messenger sul tuo iPhone o dispositivo Android, accedi a una chat di gruppo o DM e digita una scorciatoia seguita dal tuo messaggio. È così facile.

Dai un'occhiata al post sul blog di Meta per maggiori dettagli. Pocket-lint ha anche una guida su Slack se ti interessa saperne di più su come funziona.

Scritto da Maggie Tillman.