Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante un evento in streaming, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha parlato di più del Metaverse in cui la sua azienda ha investito, incluso il fatto che la divisione di ricerca di Meta sta sviluppando un sistema di traduzione vocale universale. Questo sistema consentirebbe idealmente agli utenti di tutto il mondo di interagire senza problemi tra loro all'interno dell'universo digitale di Meta.

"Questo sarà particolarmente importante quando le persone inizieranno a teletrasportarsi attraverso mondi virtuali e a sperimentare cose con persone di background diversi", ha affermato Zuckerberg durante un evento chiamato Inside the Lab: Building for the metaverse with AI. "Ora abbiamo la possibilità di migliorare Internet e stabilire un nuovo standard in cui tutti possiamo comunicare tra di noi, indipendentemente dalla lingua che parliamo o da dove veniamo. E se lo facciamo bene, questo è solo un esempio di come l'IA può aiutare a riunire le persone su scala globale".

Meta ha un piano in due parti per far sì che ciò accada. Potete leggerlo in dettaglio sul blog dell'azienda , dove mercoledì ha anche annunciato il suo piano.

In primo luogo, Meta sta sviluppando No Language Left Behind, un sistema di traduzione in grado di imparare ogni lingua, "anche se non c'è molto testo da cui imparare", secondo Zuckerberg. L'amministratore delegato di Meta ha affermato che può tradurre "centinaia di lingue con risultati all'avanguardia e la maggior parte delle coppie linguistiche, dall'austriaco all'Uganda all'urdu".

Successivamente, Meta vuole creare un'intelligenza artificiale (AI), con l'obiettivo di offrire "traduzione vocale istantanea in tutte le lingue, anche quelle per lo più parlate; la capacità di comunicare con chiunque in qualsiasi lingua", Zuckerberg disse. "Questo è un superpotere che le persone sognavano da sempre e l'IA lo consegnerà nel corso della nostra vita".

Tieni presente che Meta è da tempo interessata all'intelligenzaartificiale, all'elaborazione del linguaggio naturale e ha costruito un supercomputer per la ricerca sull'apprendimento automatico.

Tuttavia, Zuckerberg ha fatto molte affermazioni nobili durante l'evento, e non una volta lui o i ricercatori di Meta hanno offerto una sequenza temporale, una tabella di marcia o qualcosa di concreto sui suoi ambiziosi progetti. In effetti, Meta ha davvero passato l'intero evento a presentare il potenziale di una traduzione in lingua universale, specialmente nel Metaverso.

Scritto da Maggie Tillman.