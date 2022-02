Cosa sono i rulli di Facebook? Inoltre come crearli e condividerli

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Meta sta distribuendo Reels a livello globale a tutti gli utenti delle app iOS e Android di Facebook in oltre 150 paesi. Ecco tutto ciò che devi sapere su Reels, incluso come funzionano su Facebook.

Spesso descritto come un clone di TikTok, Reels ha debuttato per la prima volta su Instagram lo scorso anno .

Facebook non ha iniziato a lanciare Reels fino al 2021 ed era limitato agli Stati Uniti. Nel 2022, Facebook ha rilasciato Reels a livello globale. (Tieni presente che Meta, che possiede Facebook , possiede anche Instagram.)

Ad ogni modo, con Reels, puoi realizzare video veloci e modificarli, anche aggiungendo musica o utilizzando l'audio dal video di un'altra persona. Le bobine possono essere registrate in una serie di clip o tutte in una volta utilizzando i caricamenti di video dalla libreria di foto del telefono o caricando un nuovo video durante il processo di creazione. Puoi anche "remixare" i video degli altri (duettarli) e caricare clip della durata massima di 60 secondi. Puoi anche salvare le bozze e Meta aggiungerà ancora più strumenti di ritaglio nel 2022.

TikTok, che ha contribuito a rendere popolari i contenuti video in formato breve, offre tutte queste funzionalità. Ma, a differenza di TikTok, non devi scaricare nient'altro per usare Reels. Basta aprire Facebook o Instagram.

Ecco come Facebook descrive Reels:

"Facebook Reels è un nuovo modo per creare video brevi e divertenti, farsi scoprire da un nuovo pubblico e partecipare a momenti culturali su Facebook. Gli effetti e la musica possono essere aggiunti alla tua bobina o utilizzare il tuo audio originale, permettendoti di portare le tue idee prendere vita e condividerli con il tuo pubblico. I rulli che crei appariranno in luoghi come il feed di Facebook, la sezione rulli di Facebook o il tuo profilo di rulli.

Per creare una bobina Facebook, segui questi passaggi:

.Tocca Crea dalla sezione Rulli su Feed Oppure tocca l'icona della fotocamera nell'angolo in alto a destra durante la visualizzazione di una bobina. Aggiungi video alla tua bobina: Tocca il pulsante di registrazione per aggiungere un nuovo video.

Tocca l'icona della foto nell'angolo sinistro per aggiungere clip video alla tua bobina. Aggiungi audio, testo, effetti, didascalie o un timer alla tua bobina. Tocca le rispettive icone sul lato destro dello schermo. Tocca Avanti quando hai finito. Scrivi una descrizione per la tua bobina. Scegli un pubblico. I rulli sono pubblici per impostazione predefinita. (Vedi le note sotto per maggiori dettagli.) Tocca Condividi bobina per pubblicare la tua bobina. Vivrà nel tuo profilo Reels, dove le persone possono trovare tutti i rulli che hai condiviso.

Nota: se hai almeno 18 anni, i rulli su Facebook sono impostati come pubblici, ma puoi modificare il pubblico per ogni singolo rullo. I tuoi amici potrebbero anche vedere i tuoi rulli in aree come Facebook Feed.

Al momento, su Facebook, i Reels che crei appariranno in luoghi come il Feed di Facebook, la sezione Reels su Facebook o il tuo profilo Reels.

Ma Meta ha affermato che, a partire da febbraio 2022, gli utenti potranno condividere Reels in più posti su Facebook, comprese le Storie e la scheda Guarda della piattaforma.

Sì. Se hai un account Instagram pubblico, ti verrà chiesto di accettare di condividere i tuoi rulli Instagram su Facebook. Mi piace e commenti verranno mostrati in bobina sia su Instagram che su Facebook.

Meta ha recentemente aggiunto più annunci di "monetizzazione" a Facebook Reels. Ciò significa che vedrai banner pubblicitari che appaiono come una sovrapposizione semitrasparente nella parte inferiore di una bobina, ad esempio, o annunci adesivi statici "che possono essere inseriti da un creatore ovunque all'interno della loro bobina". Facebook offre inoltre ai creatori di "quasi tutti i paesi in cui sono disponibili annunci in-stream" l'accesso al suo programma di posizionamento degli annunci.

Facebook sta anche lanciando Stelle a pagamento , che è un modo per i follower di donare direttamente ai creatori.

