Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Meta ha minacciato di chiudere alcuni dei suoi servizi in Europa, inclusi Facebook e Instagram , se non riesce a circumnavigare alcune delle restrizioni al trasferimento di dati transatlantico delineate nei regolamenti dell'UE GDPR.

Nell'ambito della sua relazione annuale , la società ha affermato che le normative "in evoluzione" potrebbero comportare l'impossibilità di operare in alcune regioni europee: "Se non siamo in grado di trasferire dati tra e tra i paesi e le regioni in cui operiamo, o se siamo limitato dalla condivisione dei dati tra i nostri prodotti e servizi, potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire i nostri servizi", ha scritto.

Meta indica alcune decisioni normative e modifiche apportate nel 2020 che influiscono negativamente sul trasferimento dei dati degli utenti tra l'UE e gli Stati Uniti. E, se non vengono affrontate né le sue clausole contrattuali standard (SCC) precedentemente concordate non vengono rispettate, potrebbe non avere altra scelta che cessare l'attività nei paesi europei: " Se non viene adottato un nuovo quadro di trasferimento transatlantico dei dati e non siamo in grado di per continuare a fare affidamento sugli SCC o fare affidamento su altri mezzi alternativi di trasferimento di dati dall'Europa agli Stati Uniti, probabilmente non saremo in grado di offrire una serie dei nostri prodotti e servizi più significativi, inclusi Facebook e Instagram, in Europa", ha affermato .

Dopo l'introduzione delle normative GDPR negli stati membri dell'UE, Meta (poi Facebook) ha ottenuto alcune esenzioni per consentirle di trasferire i dati richiesti tra i suoi centri server in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, misure come il quadro di trasferimento dello scudo per la privacy sono state invalidate. Anche l'uso da parte della società di SCC è stato sottoposto a revisione giudiziaria.

Il risultato è che, a meno che Meta non sia autorizzata a trasferire dati personali tra i suoi server per ciascuno dei suoi servizi, non sarà più in grado di eseguirli.

Il capo globale delle comunicazioni dell'azienda ed ex politico britannico, Nick Clegg, ha rivelato a City AM che le restrizioni non danneggeranno solo Meta: "La mancanza di trasferimenti internazionali di dati sicuri, protetti e legali danneggerebbe l'economia e ostacolerebbe la crescita dei dati- imprese trainate nell'UE, proprio mentre cerchiamo una ripresa dal Covid-19", ha affermato.

"L'impatto sarebbe sentito da aziende grandi e piccole, in più settori. Nella peggiore delle ipotesi, ciò potrebbe significare che una piccola start-up tecnologica in Germania non sarebbe più in grado di utilizzare un provider cloud con sede negli Stati Uniti".

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Un portavoce di Meta ha spiegato: "Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e nessun piano di ritirarci dall'Europa, ma la semplice realtà è che Meta, e molte altre aziende, organizzazioni e servizi, fanno affidamento sui trasferimenti di dati tra l'UE e gli Stati Uniti per operare servizi globali", hanno aggiunto.

Scritto da Rik Henderson.