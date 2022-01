Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger sta ricevendo un aggiornamento che consente a tutti di crittografare i propri messaggi diretti, chat di gruppo e chiamate .

Facebook ha iniziato a sperimentare la crittografia end-to-end (E2EE) circa sei anni fa. E ci è voluto tutto questo tempo prima che l'azienda, che ora si chiama Meta, abbia finalmente implementato la funzione di privacy opzionale per tutti su Messenger. Meta ha indicato che sta ancora valutando la possibilità di rendere E2EE l'impostazione predefinita in Messenger, ma che probabilmente non accadrà prima del prossimo anno, ed è qualcosa che potrebbe ricevere molto respingimento da parte delle autorità di regolamentazione.

Esistono due modi in cui gli utenti di Messenger possono scegliere di utilizzare la crittografia end-to-en:

Modalità scomparsa: scorri verso l'alto su una chat esistente per inserirne una nuova in cui i messaggi scompaiono automaticamente quando la finestra viene chiusa.

Conversazioni segrete (debuttato per la prima volta nel 2016): puoi attivarlo quando avvii una nuova chat attivando l'icona del lucchetto nell'angolo.

Quando sei in una chat crittografata, puoi comunque utilizzare GIF, adesivi, reazioni e premere a lungo per rispondere o inoltrare messaggi. Le chat crittografate ora supportano anche i badge verificati in modo che le persone possano identificare gli account autentici. E sebbene tu possa salvare i media scambiati nelle chat crittografate, una notifica di screenshot verrà lanciata nel primo trimestre del 2022. Ciò significa che, come con Snapchat, riceverai una notifica se qualcuno cattura lo screenshot della tua conversazione in una chat crittografata.

La crittografia end-to-end, quando si tratta di chat, significa che solo il mittente e il destinatario di un determinato messaggio saranno in grado di vedere il contenuto di tale messaggio. È fondamentalmente un metodo di comunicazione sicuro che impedisce ai criminali informatici, agli hacker, alle telecomunicazioni e persino ai governi di accedere ai messaggi che hai inviato o ricevuto. In termini di Facebook Messenger, in particolare, non solo i tuoi messaggi diretti sono completamente crittografati, ma anche le chat e le chiamate di gruppo.

L'idea alla base della crittografia end-to-end è che i tuoi messaggi, i tuoi media e le tue chiamate sono ora protetti dal cadere nelle mani sbagliate.

Scritto da Maggie Tillman.