Facebook rinomina Oculus Quest in Meta Quest

(Pocket-lint) - Nel 2021 Facebook, la società, ha annunciato che d'ora in poi si chiamerà Meta . A quel tempo abbiamo anche sentito che Oculus avrebbe seguito l'esempio in termini di branding.

Ora quel cambiamento è arrivato e la divisione VR di Meta ha annunciato che sta rinominando i suoi visori VR da Oculus Quest a Meta Quest.

Nuovo nome. Stessa Missione. pic.twitter.com/USJafAPEdW — Meta Quest (@MetaQuestVR) 26 gennaio 2022

Questa mossa ha chiaramente lo scopo di aiutare l'azienda a consolidare la sua mossa verso il metaverso e concentrarsi su quello per il futuro.

Al momento è solo un re-branding e gli attuali utenti di Oculus Quest non dovrebbero aspettarsi di vedere alcun impatto sui servizi che stanno già utilizzando. È interessante notare che le app sia su Google Play Store che su Apple App Store hanno ancora il marchio Oculus, quindi non è necessariamente tutto cambiato all'istante.

Tuttavia, ci aspettiamo che tutti i nuovi visori vengano lanciati con il nuovo nome, come quei prototipi che sono stati presi in giro nel 2021.

Il Meta CTO Andrew Bosworth ha precedentemente spiegato alcune delle logiche alla base:

"La realtà virtuale sarà il modo più coinvolgente per le persone di accedere al metaverso e mentre guardiamo al nostro obiettivo di portare [un miliardo] di persone nella realtà virtuale, vogliamo chiarire che Quest è un prodotto Meta", ha spiegato Bosworth in un Facebook post dopo il keynote di Connect 2021 . "Per questo motivo, stiamo semplificando la nostra architettura del marchio e allontanandoci dal marchio Oculus per il nostro hardware".

Nell'ambito del rebranding, alcuni servizi di Oculus verranno rinominati Horizon . "[Espandiamo] Meta Horizon come marchio che comprenderà tutte le nostre esperienze sociali immersive di prima parte", ha affermato Bosworth. "L'hai già visto con Horizon Workrooms e Horizon Worlds".

Bosworth ha aggiunto: "Presto ci vedrai passare da Oculus a Horizon Home, Horizon Venues, Horizon Friends e Horizon Profile".

Molte cose accadranno per Meta in futuro.

